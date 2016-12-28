Минский процесс нужно менять на формат, где будет США - Лисный

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Эксперты утверждают, что с принятия минских договоренностей в феврале 2015 года в украинском обществе не существует единого мнения относительно этого документа. Эксперты сходятся во мнении, что первым делом нужно сложить четкую картину общественных настроений относительно конфликта на Донбассе.

В эфире радиостанции Голос Столицы политолог Олег Лисный прокомментировал итоги минских договоренностей 2016 года.

"Если брать за основу, что минские соглашения остановили горячую стадию, то я бы поставил 9 баллов из 10. Есть очень большая критика этих соглашений, говорят, что не нужно было принимать, нужно было думать, но очень тяжело думать, когда у твоего виска находится дуло пистолета. И поэтому минские соглашения, как по мне, помогут убрать это дуло от виска и начать решать проблему в более спокойной обстановке. Другой позитивный момент, что у этих соглашений есть гуманитарная часть — заложники, освобождение пленных. Понятно, что это идет не так быстро, как нам хотелось. Но к минским соглашениям много претензий. И нужно менять формат, нужно менять на тот формат, где будут Соединенные Штаты", — считает политолог.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.