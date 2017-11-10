Берлин: шокирующее мародерство накануне "Хрустальной ночи"

РИА Новости Украина

В берлинском районе Нойкёльн в последние дни было похищено около 20 "камней преткновения" — латунных табличек с именами лиц (в основном евреев), уничтоженных нацистским режимом. Таблички монтируются в мостовую перед домами тех, где жили эти лица. Полиция предполагает политическую подоплеку этих действий и подозревает правых радикалов. При этом обращается внимание, что эти похищения происходят накануне юбилея "хрустальной ночи" 9 ноября – 79-й годовщины первого еврейского погрома в Берлине. Sputnik получил комментарии к этим событиям у полиции, политиков и юристов.

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В Берлинском округе Нойкёльн (Neukölln) похищены 16 установленных на мостовой так называемых "камней преткновения". Полиция и политики предполагают, что эти кражи имеют политическую подоплёку. Сделать такой вывод позволяет тот факт, что кражи произошли незадолго до 9 ноября – 79-й годовщины прошедших по всей Германии еврейских погромов. СДПГ возлагает частичную ответственность за случившееся на "Альтернативу для Германии". Расследование ведёт Управление по полицейской охране государства – подразделение Федерального ведомства уголовной полиции, отвечающее за борьбу с преступлениями, совершёнными по политическим мотивам.

"Камни преткновения – это крайне важное для нас напоминание", — подчёркнул в своём интервью Ахмед Абед (Ahmed Abed), представитель фракции Левой партии в Собрании представителей берлинского района Нойкёльн (Neukölln), отвечающий за вопросы интеграции и спорта. "Это паблик-арт, общественное искусство, и задача этого проекта – напоминать нам о том, что 79 лет назад по всей нацистской Германии произошли погромы и убийства евреев – и не только евреев. Один из худших моментов истории Германии".

Поскольку камни должны напоминать об изгнании евреев в Третьем рейхе, то полиция исходит из того, что речь, вероятно, идёт о преступлении, имеющем политическую подоплёку, объяснил представитель полиции Михаэль Гассен (Michael Gassen). Поэтому расследование ведёт Управление полицейской охраны государства.

Мирьям Блументаль (Mirjam Blumenthal), заместитель главы фракции СДПГ в Собрании представителей городского района Нойкёльн, разделяет эту точку зрения и тоже считает, что речь идёт о преступлении, имеющем правоэкстремистскую мотивацию.

"Подоплёка связана ещё и с тем, что оно совершено непосредственно перед 9 ноября. В этот временной промежуток около 9 ноября мы всё время наблюдаем подобные правонарушения", — подчеркнула она.

"Например, в ночь на 9 ноября 2011 года был подожжён Дом Антона Шмауса (Anton-Schmaus-Haus – культурно-образовательный центр организации "Социалистическая молодёжь Германии – Соколы", названный в честь социал-демократа, участника сопротивления Антона Шмауса, арестованного в ходе преследования политических противников НСДАП, оказавшего сопротивление при аресте и погибшего от побоев СА в тюрьме в 1934 году – Ред.) и прочее. У нас в Собрании представителей городского района как раз была очень обширная дискуссия, которую инициировала "Альтернатива для Германии". АдГ заявила, что они ни в коем случае не хотят, чтобы управа района каким-либо образом поддерживала акции памяти, которые осуществляются с помощью "камней преткновения". Поэтому я исхожу из того, что это тоже как-то связано с произошедшим", говорит Блументаль.

Правые идеи и правое мировоззрение в Нойкёльне однозначно представляют собой проблему, предостерегает Блументаль. Она, помимо прочего, входит в состав окружного правления СДПГ в Нойкёльне и отвечает за стратегии борьбы с правыми. С одной стороны, говорит она, избиратели поддерживают АдГ, с другой – усиливается радикализация в правых кругах. И если АдГ разворачивает темы дискуссий в этом направлении, то неизбежно приходится ожидать, что когда-нибудь кто-нибудь почувствует, что просто обязан совершить такое действие. "И это действие в конечном итоге может привести к решению избавиться от политических противников и (представителей) других религий".

Абед, адвокат по профессии, обеспокоен ростом насилия со стороны праворадикальных элементов в Округе Нойкёльн, которое имеет место в последние годы. В прошлом году, говорит он, полиции пришлось заниматься 77 правонарушениями, имевшими правоэкстремистскую подоплёку. В этом году их уже несколько дюжин.

Мирьям Блументаль сама стала жертвой одного такого эксцесса: в прошлом году кто-то поджёг её машину. Блументаль занимается проблемами молодёжи и требует повышения качества политического образования и больших возможностей для воспитания в духе демократических ценностей.

"Нам нужно больше молодёжных организаций, базирующихся в Берлине и в том числе в Нойкёльне. Нам нужно больше центров, в которых можно бесплатно получать политическое образование, а с другой стороны, школам нужно больше времени и больше педагогов, чтобы осуществлять политическое образование", - конкретизирует она. "И в Собрании представителей округа, и, конечно же, вне политической жизни мы сталкиваемся с людьми, у которых, как я считаю, есть пробелы в политическом образовании. И это приводит, например, к дискуссиям о том, что пора уже подвести черту под периодом национал-социализма".

"Камни преткновения" напоминают о людях, которые преследовались или были убиты национал-социалистами. Этот проект был придуман берлинским художником Гунтером Демнигом (Gunter Demnig). Небольшие памятные камни в форме параллелепипеда с латунными табличками, на которых выгравированы выбранные случайным образом имена и адреса последнего места жительства жертв национал-социализма, есть на тротуарах не только немецких городов, но и городов других европейских стран.

С 1996 года в Берлине было установлено более 7000 камней в память о евреях, цыганах, тех, кто по политическим или религиозным мотивам участвовал в Сопротивлении, гомосексуалистах, "Свидетелях Иеговы", жертв программы по "эвтаназии" (люди, страдавшие генетическими и психическими заболеваниями, умственно отсталые, инвалиды и т.д., подвергавшиеся принудительному умерщвлению), а также тех, кого преследовали по необоснованному обвинению в "асоциальности".