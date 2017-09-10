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    Спорт

    Усик защитил пояс чемпиона WBO в Берлине

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    В десятом раунде бой превратился в одностороннее избиение немца, и рефери прекратил поединок. Александр Усик, таким образом, вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсии и защитил также пояс чемпиона мира WBO.
    В Берлине в Макс-Шмелинг-халле прошел боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии
    Facebook Александра Усика

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. В Берлине в "Макс-Шмелинг-халле" прошел боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии. Бой также имел статус титульного за пояс чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, которым владеет Усик.

    Дуэль взглядов Усика и Хука
    UkraineAtamansPRO/Youtube
    Хук грубо толкнул Усика на дуэли взглядов

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    Поединок прошел в активной манере. Оба соперники часто атаковали. Хук с первых раундов использовал излюбленные не совсем спортивные приемы — не стеснялся бить по затылку. Однако это не мешало Усику полностью владеть преимуществом в ринге.

    30-летний украинец разнообразно атаковал целыми сериями и, в отличие от Хука, был гораздо более эффективен. Немецкий боксер ближе к концу боя отметился очередной выходкой, ударив Усика в затылок, когда тот подскользнулся. За это рефери снял с Хука балл. Расплата наступила вскоре.

    В десятом раунде бой превратился в одностороннее избиение немца, и рефери прекратил поединок. Александр Усик, таким образом, вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсии и защитил также пояс чемпиона мира WBO.

    Напомним, на дуэли взглядов Марко Хук грубо толкнул Александра Усика. Инцидент произошел во время презентации боя-открытия Всемирной боксерской суперсерии.

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