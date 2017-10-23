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    Точка зрения

    Долинский: Петлюра в еврейском квартале - это историческая шизофрения

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    Установка памятников организаторам или исполнителям массовых убийств - невероятное надругательство над человеческой моралью и памятью, оскорбление тех, чьи родные погибли от рук Петлюры, Шухевича, Сталина, Кагановича и других, считает Эдуард Долинский.
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    24 канал

    РИА Новости Украина

    В Виннице в День защитника Украины открыли первую в стране полноценную скульптурную композицию в честь Симона Петлюры.

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    Всемирный еврейский конгресс осудил установку памятника лидеру украинских националистов, назвав решение городской администрации "бесчестным и огорчающим".

    "Историческая шизофрения — психическое расстройство связанное с резким распадом общественного сознания, отрицанием моральных и этических норм, отличается фундаментальным расстройством способности понимать и оценивать события, сопровождается манией величия, националистическим бредом и историческими галлюцинациями", — написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook, прочитав пост художника Александра Ройтбурда по поводу открытого в Виннице памятника Симону Петлюре.

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    По мнению Долинского, установка памятников организаторам или исполнителям массовых убийств, геноцидов, Холокоста, Голодомора в Украине в 2017 году — есть невероятное надругательство над человеческой моралью и памятью, над трагической историей Украины, над правами человека, оскорбление всех украинцев различного этнического происхождения, чьи родные погибли от рук Петлюры, Шухевича, Сталина, Кагановича и других.

    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    24 канал
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    "Необольшевизм наряду с симптомами расщепления и раздвоения личности — это установка памятника Петлюре в еврейском квартале, а монумента Телиге и стенда Рогачу в Бабьем Яре. Всё это симптомы исторической шизофрении — пытаться оправдать массовые убийства мирных, ни в чем неповинных людей политическими идеями и при этом героизировать организаторов и исполнителей этих преступлений на могилах их жертв.

    …недаром замечено, что когда еврейский художник, вместо того, чтобы творить и писать картины, начинает (мочиться мимо унитаза) оправдывать убийц своего народа и высказываться о проблемах мироздания, то и в стране, и в головах, и в синагогах будет разруха. Но, что еще более опасно, так это то, что в результате этой насаждаемой шизофрении, украинцы будут не в состоянии отличить добро от зла", — заключил Долинский.

    Facebook Эдуарда Долинского
    Скриншот с сайта Facebook
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