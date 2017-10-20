Как Симон Петлюра и Фредди Крюгер разорвут Украину

Платон Беседин, писатель, публицист — для РИА Новости Украина

Неужели то, что происходит сейчас в Украине — это всерьез? Все эти шествия, побоища, каменные стены у банков? Кто может представить нечто подобное в центре Европы? В таких случаях обычно говорят: может, все это сон? А, может, и правда — такой себе коллективный Фредди Крюгер вырвался из ночного кошмара в реальность и теперь кромсает ее стальными когтями?

Но нет — это не сон. Люди-то живые, пролитая кровь горячая. И глупость происходящего — человеческая, слишком человеческая.

Новая украинская власть называет это безумие "внутренней политикой". Но внутренняя политика — это то, что необходимо для скрепления страны, объединения ее народа. Могут ли действия нынешних властей в принципе способствовать единству? Вы знаете ответ. А вернее — чувствуете его.

Украинцы сглотнули националистические марши, перестрелки вроде той, что была в Мукачево, осквернения памятников, переименования улиц — все сглотнули. А с теми, кто сглатывать отказался, провели соответствующий урок политинформации.

Но памятник Симону Петлюре, установленный в Виннице — это апофеоз кошмара. Особенно памятник — в еврейском квартале. Это примерно то же самое, как если бы евреи сошли с ума и установили памятник Гитлеру в Иерусалиме. Но с евреями, к счастью, все нормально.

А что с украинцами? Неужели, как пишут в соцсетях, всерьез приветствуют памятник Петлюре? Кто они, эти вурдалаки? Ладно, если за ником «Слава Украине» прячется упоротый националист, но ведь не все же такие, правда? А вполне обычные люди, без экстремальных воззрений и антисоциальных привычек, «нормально» реагируют на подобное безумие — то есть не возражают?

24 канал Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице

Лично мое отношение к Петлюре, как бы он ни боролся за независимую Украину, отрицательное. Слишком много крови, слишком много ненависти. Я в принципе могу допустить его упоминание в истории — не увековечивание, а именно упоминание. Но памятник? В Виннице? В еврейском районе? Это как?

Когда один из лидеров Евромайдана Олег Тягнибок произнес свою знаменитую речь, где, в частности, призвал «бороться с жидами» — шановни паны недовольно покачали головами, но голосить не стали. Правда, самого Тягнибока со временем отодвинули в сторонку. Однако позднее оказалось, что в Украине целый мешок таких тягнибоков. Они управляют делами страны, и управляют ими погано. Иначе бы понимали, что памятник Петлюре в еврейском районе — это могильная плита для репутации Украины.

Еще во времена Евромайдана были европейцы, которые указывали на рост антисемитизма в стране. Со временем этих указаний стало еще больше. Однако им объяснили: это все побочный эффект революции, на самом деле, нет никаких фашистов и антисемитов, а Украина уверенным курсом идет в Европу. Ну-ну. Отметина на этом пути — памятник душегубу и антисемиту на еврейских улицах Винницы.

Я уже не раз писал, что прославление таких персонажей, как Бандера, Шухевич, Петлюра — это верный путь к расколу страны. Кто проводил хоть один соцопрос о реальном отношении украинцев к данным персонажам? Много ли желающих возложить цветы к их ликам? Гитлер ведь сделал для Германии гораздо больше, чем Петлюра для Украины, но только отъявленному сумасшедшему с 88-й степенью шизофрении придет в голову устанавливать ему памятник.

Хотя бы потому, что подобное не просто опускает, а скатывает на самое дно страну в глазах остального мира. И неудивительно, что после установки памятника Петлюре возмутились в израильском Кнессете и прислали требование убрать монумент. Вряд ли можно найти хоть одну страну в мире, которая бы поддержала такую инициативу украинских властей. Да любой иностранный турист, наткнувшись на бронзового Петлюру, зная про его деяния — пофантазируем, что в Винницу поехали туристы! — испытает чувство брезгливости и возмущения.

Тогда кому все это нужно? Националистам? Да. Но история учит нас тому, что радикалы при всей своей сплоченности и напоре всегда кем-то поддерживаются — людьми более адекватными и практичными. И я не верю, что Порошенко настолько слаб и не может сдержать националистов. У него, как минимум, есть западные партнеры для таких задач.

Нет, происходящее делается с их позволения, и делается намеренно. Это часть вполне практичного плана по разделению и украинского народа, и украинских земель. Неслучайно я уже вспоминал в этом тексте Гитлера. Прежняя Украина никому не нужна — она слишком велика и жизнелюбива. Нужна Украина, населенная туземцами, мечтающими о Европе и ежедневно получающими плевки в лицо (вроде памятника Петлюре). И от этой Украины можно отщипывать кусок за куском, эксплуатировать ее, а жители, как в романе Хаксли, добровольно станут рабами.

Неслучайно я назвал и второго персонажа — Фредди Крюгера. У этого злодея с плохим макияжем — сложная судьба. Над ним издевались, его унижали, и в результате он стал безумен и начал убивать. После чего его сожгли. Крюгер появляется в кошмарах, но иногда прорывается и в реальность. Ничего не напоминает?

Так вот, в основе разделения Украины находится образ карикатурного, "плохого украинца". Вспомните, он присутствовал и в русской, и в украинской классике. Это такой себе хитрый, наглый, жадный и ленивый мужик, который всей душой ненавидит москалей и жидов. Он их просто душить готов, так как они виноваты во всех его трудностях.

Этот образ — антитеза подлинному украинцу, но именно его «гениальная» украинская политика последних 26 лет вытащила из подполья и нарекла ролевой моделью. Все остальные — неправильные, а настоящий украинец — именно такой, и неважно, что украинские классики высмеивали и ругали его. Истинное подменили ложным, и заставили поверить в него, от чего он стал лишь сильнее.

Смотрите также: "Петю — геть". Факельное шествие националистов в Киеве

Потому и происходящее в Украине сегодня так похоже на злобную, уродливую карикатуру. Ее вставили в икону и заставляют ей молиться. От этого коллективный украинский Фредди Крюгер становится все сильнее, а число жертв растет. Ребенок украинской нации, родившийся после Евромайдана, находится в плену у злобного карикатурного демона, умеющего лишь мстить, убивать и разделять.

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)