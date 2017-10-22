Несносный монумент: скандальные памятники Украины, новейшая история

Оксана Максимова, РИА Новости Украина
Украина, разрываемая декоммунизацией, бандеризацией и сомнительными реформами, регулярно подвергается критике со стороны международного сообщества — как за новые законы, так и за установку новых памятников. В последнее время скандал разгорелся вокруг памятника Симону Петлюре в Виннице. Наряду с Всемирным еврейским конгрессом монумент осудили и в России.
Подробнее о самых неоднозначных памятниках в Украине и их истории — в обзоре РИА Новости Украина.
Петлюра
В День защитника Украины, 14 октября, в Виннице установили первый в стране памятник государственному и военному деятелю Симону Петлюре. Памятник установлен во дворе здания, где расположено областное радио. С 7 мая по 19 июня 1920 в здании размещалась Военно-походная канцелярия Главного атамана.
Всемирный еврейский конгресс осудил установку памятника лидеру украинских националистов, назвав решение городской администрации "бесчестным и огорчающим".
"Петлюра был кем угодно, но только не честным человеком. Он был жестоким варваром, который бесспорно несет ответственность за погромы, в результате которых были убиты от 35 до 40 тысяч евреев", — говорится в заявлении конгресса, опубликованном на сайте организации. В конгрессе также отметили заметный рост антисемитских настроений в Украине в последние 25 лет.
Депутат кнессета Ксения Светлова обратилась к послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко и к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием отменить решение об установке памятника Петлюре.
В свою очередь российский президент Владимир Путин также выразил возмущние молчанием Европы по поводу памятника Петлюре в Украине.
"Сейчас установили памятник Петлюре — это человек нацистских взглядов, антисемит, который истреблял евреев во время войны. Кроме сионистского конгресса еврейского все молчат. Вам своих клиентов жалко что ли в Киеве? Это не украинский народ делает, это все делается с подачи соответствующих правящих структур. Почему же вы молчите?" — добавил президент РФ.
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Карпатская Сечь
В октябре на Верецком перевале в с. Климец Сколевского района Львовской области был открыл мемориальный комплекс в честь павших стрельцов Карпатской Сечи. В церемонии открытия участвовала вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Польша негативно отреагировала на открытие нового памятника. В польском МИД обратили внимание на надпись на табличке мемориала: "Героям Карпатской Украины, расстрелянным польскими и венгерскими оккупантами с марте 1939 года" и напомнили, что Польша никогда не оккупировала Украину. В ведомстве также добавили, что "до сих пор не представлено ни одного доказательства в поддержку тезиса о массовой казни членов Карпатской Сечи в марте 1939 года, не говоря уже о польской ответственности за это преступление".
Украинского посла в Варшаве Андрея Дещицу также вызвали в польское внешнеполитическое ведомство по данному инциденту.
Венгерский памятник
Неоднозначную реакцию в украинском обществе вызвал памятный знак, установленный на Верецком перевале в честь 1100-летия перехода венгров через Карпаты.
Венгерские исследователи считают, что в конце ІХ в. венгерские племена именно через Верецкий перевал попали в Карпатскую низменность и нашли свою нынешнюю родину. В 1896 г. (тогда Закарпатье входило в состав Австро-Венгрии) в честь 1000-летия этого события здесь уже был установлен памятный знак, но в 1944 г. венгры, отступая под натиском Красной армии, сами демонтировали его. После распада СССР Венгрия снова подняла вопрос о памятнике на Верецком перевале, и в 2008 году монумент был восстановлен, на что украинские националисты отреагировали крайне негативно.
Так, памятник неоднократно пытались повредить, разрисовывали, а в 2011 году "свободовцы" пытались поджечь монумент, поскольку в партии считают памятник олицетворением венгерского шовинизма. Трое поджигателей впоследствии получили условные сроки. В 2014 году монумент подожгли снова.
В октябре нынешнего года глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании группы террористов, которая планировала взорвать венгерский памятник, установленный на Верецком перевале.
Коновалец
В День соборности Украины, 22 января, в Киеве открыли мемориальную доску командиру корпуса Сечевых Стрельцов, полковнику Армии УНР Евгению Коновальцу. В мае памятная доска Коновальцу появилась и в Боярке под Киевом, однако уже на следующий день после открытия ее облили красной краской.
Краску отмыли, а доску отреставрировали.
Жуков
Скандалы и споры на волне декоммунизации разгорелись и вокруг личности советского военачальника, маршала СССР Георгия Жукова. В апреле активисты организации "Совет общественной безопасности" облили красной краской барельеф Жукову на стене военкомата, расположенного на углу Канатной и Пироговской в Одессе. А уже в мае в городе коммунальщиками был демонтирован памятный камень Жукову.
На мраморном камне была надпись: "Здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ".
Мазепа
В минувшем году в Полтаве в парке Соборного майдана с помпой открыли памятник гетману Ивану Мазепе. Памятник открывал сам президент Петр Порошенко, назвав это событием "общенационального значения". Вес бронзового монумента составляет 2,5 тонны, а высота — 3,20 метра. При этом стоимость скульптуры оценивается в почти 2 млн гривен. Полтавский памятник Ивану Мазепе стал первым полноценным памятником в полный рост гетману не только в Украине, но и в мире — до этого все памятники Мазепе устанавливались в виде бюстов.
Перед открытием памятник пытались взорвать, после — неизвестные облили памятник желтой краской, а еще через год памятник снова подвергся нападению.
По материалам открытых источников интернет