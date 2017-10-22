Несносный монумент: скандальные памятники Украины, новейшая история

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Украина, разрываемая декоммунизацией, бандеризацией и сомнительными реформами, регулярно подвергается критике со стороны международного сообщества — как за новые законы, так и за установку новых памятников. В последнее время скандал разгорелся вокруг памятника Симону Петлюре в Виннице. Наряду с Всемирным еврейским конгрессом монумент осудили и в России.

Подробнее о самых неоднозначных памятниках в Украине и их истории — в обзоре РИА Новости Украина.

Петлюра

В День защитника Украины, 14 октября, в Виннице установили первый в стране памятник государственному и военному деятелю Симону Петлюре. Памятник установлен во дворе здания, где расположено областное радио. С 7 мая по 19 июня 1920 в здании размещалась Военно-походная канцелярия Главного атамана.

24 канал Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице

Всемирный еврейский конгресс осудил установку памятника лидеру украинских националистов, назвав решение городской администрации "бесчестным и огорчающим".

"Петлюра был кем угодно, но только не честным человеком. Он был жестоким варваром, который бесспорно несет ответственность за погромы, в результате которых были убиты от 35 до 40 тысяч евреев", — говорится в заявлении конгресса, опубликованном на сайте организации. В конгрессе также отметили заметный рост антисемитских настроений в Украине в последние 25 лет.

Депутат кнессета Ксения Светлова обратилась к послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко и к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием отменить решение об установке памятника Петлюре.

В свою очередь российский президент Владимир Путин также выразил возмущние молчанием Европы по поводу памятника Петлюре в Украине.

"Сейчас установили памятник Петлюре — это человек нацистских взглядов, антисемит, который истреблял евреев во время войны. Кроме сионистского конгресса еврейского все молчат. Вам своих клиентов жалко что ли в Киеве? Это не украинский народ делает, это все делается с подачи соответствующих правящих структур. Почему же вы молчите?" — добавил президент РФ.

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Карпатская Сечь

В октябре на Верецком перевале в с. Климец Сколевского района Львовской области был открыл мемориальный комплекс в честь павших стрельцов Карпатской Сечи. В церемонии открытия участвовала вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

lvivski.in.ua Надпись на мемориале в честь павших стрельцов Карпатской Сечи

Польша негативно отреагировала на открытие нового памятника. В польском МИД обратили внимание на надпись на табличке мемориала: "Героям Карпатской Украины, расстрелянным польскими и венгерскими оккупантами с марте 1939 года" и напомнили, что Польша никогда не оккупировала Украину. В ведомстве также добавили, что "до сих пор не представлено ни одного доказательства в поддержку тезиса о массовой казни членов Карпатской Сечи в марте 1939 года, не говоря уже о польской ответственности за это преступление".

Украинского посла в Варшаве Андрея Дещицу также вызвали в польское внешнеполитическое ведомство по данному инциденту.

Венгерский памятник

Неоднозначную реакцию в украинском обществе вызвал памятный знак, установленный на Верецком перевале в честь 1100-летия перехода венгров через Карпаты.

Венгерские исследователи считают, что в конце ІХ в. венгерские племена именно через Верецкий перевал попали в Карпатскую низменность и нашли свою нынешнюю родину. В 1896 г. (тогда Закарпатье входило в состав Австро-Венгрии) в честь 1000-летия этого события здесь уже был установлен памятный знак, но в 1944 г. венгры, отступая под натиском Красной армии, сами демонтировали его. После распада СССР Венгрия снова подняла вопрос о памятнике на Верецком перевале, и в 2008 году монумент был восстановлен, на что украинские националисты отреагировали крайне негативно.

Так, памятник неоднократно пытались повредить, разрисовывали, а в 2011 году "свободовцы" пытались поджечь монумент, поскольку в партии считают памятник олицетворением венгерского шовинизма. Трое поджигателей впоследствии получили условные сроки. В 2014 году монумент подожгли снова.

В октябре нынешнего года глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании группы террористов, которая планировала взорвать венгерский памятник, установленный на Верецком перевале.

Коновалец

В День соборности Украины, 22 января, в Киеве открыли мемориальную доску командиру корпуса Сечевых Стрельцов, полковнику Армии УНР Евгению Коновальцу. В мае памятная доска Коновальцу появилась и в Боярке под Киевом, однако уже на следующий день после открытия ее облили красной краской.

Facebook Andriy Kovalov Мемориальная доска командиру корпуса Сечевых Стрельцов, полковнику Армии УНР Евгению Коновальцу облита краской

Краску отмыли, а доску отреставрировали.

Жуков

Скандалы и споры на волне декоммунизации разгорелись и вокруг личности советского военачальника, маршала СССР Георгия Жукова. В апреле активисты организации "Совет общественной безопасности" облили красной краской барельеф Жукову на стене военкомата, расположенного на углу Канатной и Пироговской в Одессе. А уже в мае в городе коммунальщиками был демонтирован памятный камень Жукову.

На мраморном камне была надпись: "Здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ".

Мазепа

В минувшем году в Полтаве в парке Соборного майдана с помпой открыли памятник гетману Ивану Мазепе. Памятник открывал сам президент Петр Порошенко, назвав это событием "общенационального значения". Вес бронзового монумента составляет 2,5 тонны, а высота — 3,20 метра. При этом стоимость скульптуры оценивается в почти 2 млн гривен. Полтавский памятник Ивану Мазепе стал первым полноценным памятником в полный рост гетману не только в Украине, но и в мире — до этого все памятники Мазепе устанавливались в виде бюстов.

kolo Памятник Ивану Мазепе облили краской в Полтаве

Перед открытием памятник пытались взорвать, после — неизвестные облили памятник желтой краской, а еще через год памятник снова подвергся нападению.

По материалам открытых источников интернет