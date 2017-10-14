День защитника в Украине: с маршами, парадами и разбитыми памятниками

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В субботу, 14 октября, в Украине отмечаются сразу несколько дат: День защитника, Покров Пресвятой Богородицы и День казачества. Также в этот день — годовщина создания Украинской повстанческой армии. По всей стране в связи с массовыми мероприятиями подразделения МВД перешли на усиленное патрулирование. Во многих городах прошли выставки военной техники, торжественные марши, а курсанты военных лицеев приняли присягу на верность Украине.

Как прошли празднования в стране — в обзоре РИА Новости Украина.

Киев

В субботу в столице традиционно прошли официальные торжества, а на Грушевского восстановили граффити времен Майдана, уничтожение которых вызвало ранее в обществе скандал.

Наряду с этим в центре столицы также прошел съезд "Национального корпуса" (политическое крыло "Азова"). Лидер и партии, и полка Андрей Билецкий на съезде заявил об ощущении "ускоренного краха страны".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Билецкий на съезде "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017

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Ближе к вечеру в парке Шевченко стартовал анонсированный марш в честь 75-летия УПА. Перед маршем у памятника Шевченко прошел митинг, на котором один из участников во время скандирования "Слава нации, смерть врагам" исполнил нацистское приветствие, позднее его задержали. Видео инцидента доступно здесь. На марш, который собрал несколько тысяч людей, пришли представители руководства "Национального корпуса" и "Правого сектора".

twitter.com/UkrMediaNetwork

Харьков

В Харькове в субботу прошло шествие представителей Трухановской Сечи в честь Дня казачества, а возле памятного знака УПА прошли молебен УПЦ КП и митинг. Участники акции, несколько десятков человек, также развернули национальный флаг длиной около 20 метров и шириной шесть метров.

Misto.kh.ua В Харькове развернули национальный флаг длиной около 20 метров

Также на харьковском кладбище №18 открыли Аллею Славы украинских воинов и почтили память погибших.

Вместе с тем не обошлось без эксцессов. В ночь на субботу, по данным полиции, неизвестные облили красной краской памятник УПА в парке Молодежном, а в Чугуеве неизвестные повредили мемориальную доску воинам, погибшим во Второй мировой войне.

Полиция Харьковской области/Facebook Памятник участника УПА облили краской в Харькове

Еще один памятник подвергся нападению в Хмельницкой области: в Городке вандалы разрушили мемориал ветеранам АТО.

Одесса

Официальные мероприятия в городе в субботу прошли без мэра, Геннадия Труханова, который до 18 октября улетел в израильскую Хайфу.

В Одесском в парке Шевченко прошло торжественное возложение цветов в честь Дня защитника Украины. После церемонии возложения и награждения участников военных действий, состоялось торжественное принятие присяги курсантами Одесского военно-морского лицея. Примечательным было выступление главы Одесской ОГА Максима Степанова. Сначала он начал речь на русском языке, однако кто-то из пришедших крикнул ему, чтоб говорил на украинском. По данным СМИ, он продолжил выступление на украинском языке, однако говорить ему было проблематично, пишет "Таймер".

Таймер День защитника Украины в Одессе

После этого от памятника Шевченко торжественное шествие направилось в сквер Небесной Сотни к Мемориалу воинам Одессы и области, погибшим в зоне АТО, для совершения молебна по погибшим.

Николаев

В субботу по ул. Адмиральской в Николаеве прошел масштабный парад с шествием военных и техникой, посвященный Дню защитника Украины. Открыла парад колонна с 300-метровым государственным флагом.

На параде, по данным николаевских СМИ, присутствовал народный депутат Дмитрий Ярош, однако слова среди выступлений чиновников ему не дали.

Также возле облгосадминистрации открыли мемориал погибших воинов АТО.

Днепр

В Днепре атошники, силовики и курсанты прошли торжественным военным маршем. Стартовали от ДнепрОГА и двинулись по центральным улицам города к Музею АТО. К маршу присоединились более тысячи человек.

Запорожье

В Запорожье ко Дню защитника Украины в Парке трудовой славы открылась выставка боевой техники.

На Аллее Боевой Славы прошли официальные торжества при участии военных, ветеранов ВОВ и участников АТО и митинг. А на Хортице к празднику Покрова открылся всеукраинский казацкий фестиваль, где прошло шествие с иконой.

timenews.in.ua День защитника Украины в Запорожье

Донбасс

В Бахмуте (бывший Артемовск) прошла выставка военной техники, а на площади Свободы организовали различные концерты.

По улицам же Краматорска вечером в субботу маршем пройдут украинские националисты.

06274.com.ua День защитника Украины в Бахмуте

Ровно

В Ровно также прошла выставка военной техники, а местные жители развернули огромный флаг Украины.

В Дубно открыли памятник "Борцам за свободу Украины". Монумент изображен в виде казака на коне, прототипа известного гоголевского персонажа Тараса Бульбы.

charivne.info В Дубно открыли памятник "Борцам за свободу Украины"

На церемонии открытия присутствовала чета Луценко, а местные СМИ сообщают, что на памятнике высечено фамилия генпрокурора.

Львов

Во Львове ко Дню защитника Украины и 75-й годовщине создания УПА, около львовского военного храма Сретения Господня освятили памятный крест "Воинам, которые отдали свои жизни за Украину".

Также в центре города открылась выставка фотографий воинов УПА.

Житомир

На Смолянском кладбище в Житомире состоялось церемония памяти о погибших военнослужащих. Представители духовенства провели заупокойную молитву после чего состоялось возложение цветов к могилам, где похоронены военнослужащие.

1.zt.ua В Житомире состоялось церемония памяти о погибших военнослужащих

В самой же области состоялись мероприятия при участии главы государства Петра Порошенко. Глава государства посетил военный аэродром в Озерном, выступил с речью и раздал награды.

Ужгород

Военную технику показали в субботу и в областном центре Закарпатской области. Также колонна атошников и местных жителей прошла к "Холму славы", где состоялись торжественные мероприятия.

Кропивницкий РИА Новости Украина Евгений Котенко Большой марш УПА в Киеве: провокация или праздник?

В городе прошло общегородское шествие "Движение патриотов" ко Дню защитника, которое собрало несколько сотен людей.

Участники также почтили память погибших в Донбассе.

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Ивано-Франковск

По случаю праздника на Вечевой площади священники всех конфессий отслужили молебен перед иконой Матери Божьей Станиславской за мир в Украине. Также в Мемориальном сквере состоялась панихида по погибшим за свободу и независимость Украины. Оттуда торжественное шествием отправилось на молебен.

По материалам открытых источников интернет