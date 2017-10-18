наверх
18.10.201718:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Всемирный еврейский конгресс жестко высказался о памятнике Петлюре в Виннице

    (обновлено: )21866
    "Всемирный еврейский конгресс заявил, что "встревожен бесчестным и горьким решением муниципалитета Винницы увековечить националистического лидера и антисемита Симона Петлюру как "защитника Украины".
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    24 канал

    МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Всемирный еврейский конгресс осудил установку памятника лидеру украинских националистов Симону Петлюре в Виннице, назвав решение городской администрации "бесчестным и огорчающим".

    Ранее украинские СМИ сообщали, что в Виннице был открыт памятник Петлюре. Возведение монумента лидеру националистов, при котором по Украине прокатилась волна еврейских погромов, было предусмотрено планом празднования 100-летия "украинской революции" 1917-1921 годов. Программу памятных мероприятий утвердил год назад кабинет министров Украины.

    Симон Петлюра
    petlura.poltava.ua
    Игры разума. Гройсман и Парубий заговорили о Петлюре и Соборности

    "Всемирный еврейский конгресс встревожен бесчестным и горьким решением муниципалитета Винницы увековечить националистического лидера и антисемита Симона Петлюру как "защитника Украины"… Петлюра был кем угодно, но только не честным человеком. Он был жестоким варваром, который бесспорно несет ответственность за погромы, в результате которых были убиты от 35 до 40 тысяч евреев", — говорится в заявлении конгресса, опубликованном на сайте организации.

    "Немыслимо, чтобы человека, которого сегодня нам не следует бояться называть террористом, был увековечен в том самом городе, где его режим попытался стереть сильное и укоренившееся еврейское население", — считают в организации.

    Эдуард Долинский. Архивное фото
    Эдуард Долинский/Facebook
    Долинский: украинцы вдруг резко забыли, за что боролся Бандера

    В конгрессе также отметили заметный рост антисемитских настроений в Украине в последние 25 лет. "Установка памятника Петлюре в одном из исторических центров еврейской жизни в Украине направляет неверный сигнал украинскому народу и институтам культуры, созданным национальным правительством Украины в 1990-х годах", — говорится в заявлении.

    Недовольство установкой памятника ранее выразили и в Израиле. Депутат кнессета Ксения Светлова обратилась к послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко и к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием отменить решение об установке памятника Петлюре.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Активисты начали разбирать брусчатку рядом с палаточным городком под Верховной Радой
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Верховная Рада. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов