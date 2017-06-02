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    Культура

    Памятник Ивану Мазепе облили краской в Полтаве

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    По информации полиции Полтавской области, неизвестные в ночь на пятницу облили краской памятник гетману Ивану Мазепе в Полтаве. Возбуждено уголовное дела по статье "хулиганство".
    Памятник Ивану Мазепе облили краской в Полтаве
    kolo

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на пятницу облили краской памятник гетману Ивану Мазепе в Полтаве, сообщила пресс-служба управления полиции в Полтавской области.

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    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    "Около 02.30 в Полтавское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что во время прогулки он увидел следы краски на памятнике Мазепе", — цитирует сообщение полиции издание "Газета.ua".

    На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство", отмечается в сообщении.

    В тоже время вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил, что памятник Мазепе не первый раз становится мишенью вандалов.

    kolo.news
    Памятник Ивану Мазепе облили краской в Полтаве

    "Должно быть видеонаблюдение и маршрут патруля полиции", — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

    ​Ранее полиция сообщила, что неизвестные облили красной краской Монумент Славы во Львове.

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