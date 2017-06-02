наверх
02.06.201712:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львове облили красной краской Монумент Славы

    (обновлено: )14606
    Мемориал был установлен в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне. На месте инцидента работает следственно-оперативная оперативная группа.
    Неизвестные облили красной краской Монумент Славы во Львове
    tvoemisto.tv

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Неизвестные облили красной краской Монумент Славы во Львове, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Сегодня в 9.30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Стрыйской во Львове неизвестные облили красной краской Монумент Славы", — говорится в сообщении. По данным полиции, на месте инцидента работает следственно-оперативная оперативная группа.

    tvoemisto.tv
    Неизвестные облили красной краской Монумент Славы во Львове

    Мемориал был установлен в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне. Открыт мемориал был в мае 1970 года и получил название "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил".

    tvoemisto.tv
    Неизвестные облили красной краской Монумент Славы во Львове

    Ранее в Киеве облили краской монумент в честь Небесной сотни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож. Архивное фото
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США