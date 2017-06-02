Во Львове облили красной краской Монумент Славы

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КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Неизвестные облили красной краской Монумент Славы во Львове, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Сегодня в 9.30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Стрыйской во Львове неизвестные облили красной краской Монумент Славы", — говорится в сообщении. По данным полиции, на месте инцидента работает следственно-оперативная оперативная группа.

tvoemisto.tv Неизвестные облили красной краской Монумент Славы во Львове

Мемориал был установлен в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне. Открыт мемориал был в мае 1970 года и получил название "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил".

tvoemisto.tv Неизвестные облили красной краской Монумент Славы во Львове

Ранее в Киеве облили краской монумент в честь Небесной сотни.