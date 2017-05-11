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    Все оттенки черного. Соцсети о подсветке монумента "Родина-мать"

    Тема:

    Евровидение-2017. Второй полуфинал (32)

    (обновлено: )26
    Самая монументальная достопримечательность столицы "Родина-мать" в дни Евровидения заиграет новыми красками: памятник изменит цвет благодаря 3D-проекции. Как отреагировали на такую инсталляцию сами украинцы, и что пишут об этом в соцсетях?
    Родину-мать одели в украинские национальные костюмы
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Не Аркой единой… В столице специально к Евровидению заработала еще одна грандиозная арт-инсталляция. В ближайшие дни на холмах Днепра легендарный монумент "Родина-мать" благодаря 3D-проекции окрасится не только в цвета национального флага, но и "примерит" национальные украинские костюмы из разных регионов страны. Инсталляцию демонстрируют с 21.00 до полуночи по 13 мая включительно.

    В украинском сегменте соцсетей многие уже успели оценить новый арт-проект. Особенно в плане рекламных объявлений на нем, что одобрили далеко не все украинцы: "Главное, что для спонсора место нашлось"; "Спасибо, что рекламы прокладок и тампонов на Родине — Матери нет…" "Круче Эфелевой башни в Париже, молодцы!" — нашлись в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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