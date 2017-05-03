В Киеве облили краской монумент в честь Небесной сотни

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве монумент в честь героев Небесной сотни облили желтой краской, сообщается в сообществе "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

Как отмечается, акт вандализма произошел в столичном микрорайоне Корчеватое, что расположен в Голосеевском районе. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Ранее сообщалось, что главный мемориал героям Небесной сотни, установленный в Киеве, временно демонтируют для проведения следственного эксперимента по делу в отношении экс-бойцов спецподразделения "Беркут" — Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года.