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    Киев

    В Киеве облили краской монумент в честь Небесной сотни

    (обновлено: )12220
    Как отмечается, акт вандализма произошел в столичном микрорайоне Корчеватое, что расположен в Голосеевском районе. Другие подробности инцидента не сообщаются.
    В Киеве облили краской монумент в честь Небесной сотни
    "Киев оперативный" в Facebook

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве монумент в честь героев Небесной сотни облили желтой краской, сообщается в сообществе "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

    Как отмечается, акт вандализма произошел в столичном микрорайоне Корчеватое, что расположен в Голосеевском районе. Другие подробности инцидента не сообщаются.

    Ранее сообщалось, что главный мемориал героям Небесной сотни, установленный в Киеве, временно демонтируют для проведения следственного эксперимента по делу в отношении экс-бойцов спецподразделения "Беркут" — Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

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