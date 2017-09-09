наверх
09.09.201711:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Победить Хука. В Берлине пройдет бой Усика

    (обновлено: )31
    Ориентировочное время начала поединка между украинским боксером Александром Усиком и немцем Марко Хуком – 23:00 по киевскому времени. Дуэль взглядов сопровождалась скандалом.
    Александр Усик - Марко Хук. Анонс боя 9 сентября 2017
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Бой между украинским боксером Александром Усиком и немцем Марко Хуком состоится в субботу, 9 сентября, в Берлине.

    Бокс по-украински. Усик размялся на мешке перед боем. Видео
    UkraineAtamansPRO/Youtube
    Бокс по-украински. Усик размялся на мешке перед боем

    Ориентировочное время начала – 23:00 по киевскому времени.

    В сентябре четвертьфинальными боями стартует Всемирная боксерская суперсерия (Boxing Super Series), в которой Украину в первом тяжелом весе (до 91 кг) представляет чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик. Он объяснил свой выбор тем, что именно поединок против Хука жаждали увидеть его болельщики.

    Победитель Всемирной боксерской суперсерии станет обладателем сразу четырех титулов – WBO, WBA, WBC и IBF. Он также получит приз Моххамеда Али и 10 млн долларов.

    Напомним, на дуэли взглядов Марко Хук грубо толкнул Александра Усика. Инцидент произошел во время презентации боя-открытия Всемирной боксерской суперсерии.

    sportanalytic.com
    Александр Усик и Марко Хук

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Флаг Украины
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия