Победить Хука. В Берлине пройдет бой Усика

Фото из открытых источников

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Бой между украинским боксером Александром Усиком и немцем Марко Хуком состоится в субботу, 9 сентября, в Берлине.

Ориентировочное время начала – 23:00 по киевскому времени.

В сентябре четвертьфинальными боями стартует Всемирная боксерская суперсерия (Boxing Super Series), в которой Украину в первом тяжелом весе (до 91 кг) представляет чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик. Он объяснил свой выбор тем, что именно поединок против Хука жаждали увидеть его болельщики.

Победитель Всемирной боксерской суперсерии станет обладателем сразу четырех титулов – WBO, WBA, WBC и IBF. Он также получит приз Моххамеда Али и 10 млн долларов.

Напомним, на дуэли взглядов Марко Хук грубо толкнул Александра Усика. Инцидент произошел во время презентации боя-открытия Всемирной боксерской суперсерии.