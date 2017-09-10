Украинский триумф в Берлине. Усик прокомментировал бой с Хуком

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Усик обвинил его соперника по четвертьфиналу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) немца Марко Хука в некорректном ведении боя.

"Он бил мне ниже пояса, он мне все там отбил, он пытался ударить в затылок. Однако, он в ответ ничего не получил, ведь бокс – это вид спорта джентльменов, который зародился в Англии. Я не могу себе позволить делать это", — цитирует украинца Хsport.

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Следующим соперником Усика в WBSS станет латвиец Майрис Бриедис или кубинец Майк Перес.

Я не забегаю наперед. Я буду идти постепенно, сейчас моя ветка — это Бриедис и Перес. Я уже готовлюсь к ним. Пускай из них победит сильнейший, и я встречусь с ним. Я чисто, почему-то, отдаю предпочтение Бриедису", — добавил украинец.

Александр Усик победил Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде, защитив свой титул чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе и выйдя в полуфинал WBSS. Бой состоялся в ночь на 10 сентября в Берлине.