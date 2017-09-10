наверх
10.09.201710:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинский триумф в Берлине. Усик прокомментировал бой с Хуком

    (обновлено: )470
    Александр Усик заявил, что Марко Хук постоянно бил его ниже пояса. При этом украинец добавил, что бокс - это вид спорта джентльменов, и он не может позволить себе делать это.
    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты боя
    facebook.com/WBSuperSeries

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Усик обвинил его соперника по четвертьфиналу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) немца Марко Хука в некорректном ведении боя.

    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты боя
    facebook.com/WBSuperSeries
    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты победного боя украинца

    "Он бил мне ниже пояса, он мне все там отбил, он пытался ударить в затылок. Однако, он в ответ ничего не получил, ведь бокс – это вид спорта джентльменов, который зародился в Англии. Я не могу себе позволить делать это", — цитирует украинца Хsport.

    Смотрите также: Избиение Хука. Победный 10 раунд Усика

    Следующим соперником Усика в WBSS станет латвиец Майрис Бриедис или кубинец Майк Перес.

    Я не забегаю наперед. Я буду идти постепенно, сейчас моя ветка — это Бриедис и Перес. Я уже готовлюсь к ним. Пускай из них победит сильнейший, и я встречусь с ним. Я чисто, почему-то, отдаю предпочтение Бриедису", — добавил украинец.

    Александр Усик победил Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде, защитив свой титул чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе и выйдя в полуфинал WBSS. Бой состоялся в ночь на 10 сентября в Берлине. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили
    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия