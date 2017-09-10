Поединок Усик vs Хук. Полное видео трансляции

В своем стартовом поединке на турнире Всемирной боксерской суперсерии WBSS чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик встречался с немцем Марком Хуком. В целом это 13-й бой в карьере украинского боксера. Все предыдущие поединки Александр выиграл, причем в десяти случаях Усик отправлял соперников в нокаут.

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На победу Александра Усика букмекерская компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,07, а вот на успех Хука – 8,0. В ничейный результат букмекеры почти не верили – ставки на "мировую" принимают с коэффициентом 34,0.

В турнире Всемирной боксерской суперсерии WBSS принимают участие 16 боксеров – по 8 в каждой из весовых категорий. В случае победы Усик в полуфинале встретится с победителем пары Марис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба). Победитель турнира получит кубок Мухаммеда Али, а также все чемпионские пояса.