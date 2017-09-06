Хук грубо толкнул Усика на дуэли взглядов

Видео появилось на канале UkraineAtamansPRO в Youtube (доступно по ссылке)

Усик не предпринял ответный действий и лишь улыбался.

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На записи слышно, что в зале прозвучало грубое слово, однако не понятно, кто его произнес и в отношении кого.

Бой состоится в субботу, 9 сентября, в Берлине. Он пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.

В сентябре четвертьфинальными боями стартует Всемирная боксерская суперсерия, в которой Украину в первом тяжелом весе (до 91 кг) представляет чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик. Он объяснил свой выбор тем, что именно поединок против Хука жаждали увидеть его болельщики.

Победитель Всемирной боксерской суперсерии станет обладателем сразу четырех титулов – WBO, WBA, WBC и IBF. Он также получит приз Моххамеда Али и 10 млн долларов.