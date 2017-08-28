наверх
28.08.201716:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Параллельные общества в отдельно взятом Берлине

    (обновлено: )129
    В Берлине возникла совершенно новая форма параллельных сообществ, когда молодые люди со всего света, остающиеся замкнутыми в собственном кругу.
    Вид на Немецкий собор от Отеля Хилтон на площади Жандарменмаркт в Берлине. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Восходящая звезда ХДС (партия Меркель) Йенс Шпан (Jens Spahn), которого называют возможным преемником Меркель, заявил в интервью Die Zeit, что в Берлине есть т.н. "параллельное сообщество" элитарных хипстеров-немцев, которые между собо говорят только по-английски. Критически заметил при этом, что это не космополитично, а провинциально и абсурдно — пренебрегать родным языком. Зато от мигрантов требовать при этом ходить на курсы немецкого ради интеграции.

    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Депутат ХДС об однополых браках: яблоки и груши это не одно и то же

    Йенс Шпан (Jens Spahn) критикует поведение элитарных хипстеров в Берлине. Они говорят исключительно на английском языке и затворяются таким образом от рядового обывателя, сказал политик в интервью немецкой газете Die Zeit. По его словам, это вовсе не открытость миру, а провинциальность.

    Главная забота Шпана – это прежде всего "сам немецкий язык". По его словам, слишком быстро и без всякой необходимости задвигать родной язык на второй план является не чем иным как "низкопоклонством", тем более в ситуациях, "когда этого не требуется". "Это абсурд", — говорит политик.

    "Мы по праву требуем от мигрантов учить немецкий язык, чтобы интегрироваться в общество. В то же самое время мегаполисы по-хипстерски переходят на английский и затворяются от обычных людей".

    В Берлине таким образом возникла совершенно новая форма параллельных сообществ: "Молодые люди со всего света, остающиеся замкнутыми в собственном кругу".

    При этом Шпан проводит исторические параллели и напоминает о сходных явлениях при "всех европейских дворах" XVIII века: тогда говорили на французском и это всегда считалось знаком отличия.

    Читайте также: Корнейчук: битва Трампа с Меркель за Германию началась

    "Сегодня мы в биотопах наших мегаполисов вновь сталкиваемся с некоей новой формой этой придворной элитарной культуры", - заключает Шпан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Президент Петр Порошенко
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе