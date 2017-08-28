Параллельные общества в отдельно взятом Берлине

РИА Новости Украина

Восходящая звезда ХДС (партия Меркель) Йенс Шпан (Jens Spahn), которого называют возможным преемником Меркель, заявил в интервью Die Zeit, что в Берлине есть т.н. "параллельное сообщество" элитарных хипстеров-немцев, которые между собо говорят только по-английски. Критически заметил при этом, что это не космополитично, а провинциально и абсурдно — пренебрегать родным языком. Зато от мигрантов требовать при этом ходить на курсы немецкого ради интеграции.

Йенс Шпан (Jens Spahn) критикует поведение элитарных хипстеров в Берлине. Они говорят исключительно на английском языке и затворяются таким образом от рядового обывателя, сказал политик в интервью немецкой газете Die Zeit. По его словам, это вовсе не открытость миру, а провинциальность.

Главная забота Шпана – это прежде всего "сам немецкий язык". По его словам, слишком быстро и без всякой необходимости задвигать родной язык на второй план является не чем иным как "низкопоклонством", тем более в ситуациях, "когда этого не требуется". "Это абсурд", — говорит политик.

"Мы по праву требуем от мигрантов учить немецкий язык, чтобы интегрироваться в общество. В то же самое время мегаполисы по-хипстерски переходят на английский и затворяются от обычных людей".

В Берлине таким образом возникла совершенно новая форма параллельных сообществ: "Молодые люди со всего света, остающиеся замкнутыми в собственном кругу".

При этом Шпан проводит исторические параллели и напоминает о сходных явлениях при "всех европейских дворах" XVIII века: тогда говорили на французском и это всегда считалось знаком отличия.

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"Сегодня мы в биотопах наших мегаполисов вновь сталкиваемся с некоей новой формой этой придворной элитарной культуры", - заключает Шпан.