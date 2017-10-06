Обрушившийся на Германию шторм убил в Берлинском зоопарке 18 фламинго

Канал TOK на youtube Разгул "Ирмы". Эвакуация фламинго впечатлила сеть В Берлинском зоопарке во время шторма "Ксавьер", который обрушился на север Германии 5 октября, от падающих веток погибли 18 фламинго, сообщает УНИАН со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Как отметили в зоопарке, несмотря на все меры предосторожности, редких птиц уберечь не удалось. Ситуация осложнилась тем, что фламинго очень чувствительны к передвижениям, поэтому смотрители зоопарка так и не смогли загнать 80 фламинго в крытый вольер.

Обычно перемещение фламинго с одного место на другое в пределах зоопарка занимает несколько дней, пояснили в зоопарке. При этом в пятницу зоопарк пришлось закрыть для посетителей для устранения последствий непогоды.

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Напомним, ранее в СМИ появился видеоролик, на котором проходит эвакуация розовых фламинго во Флориде из-за урагана "Ирма".