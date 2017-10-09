Мгновенная карма. Как "Ксавье" парализовал Берлин

РИА Новости Украина

Ураган "Ксавье" пронёсся над Германией со страшной силой. Восемь человек стали жертвами упавших ветвей или деревьев. В Берлине было введено чрезвычайное положение.

В ликвидации последствий урагана было задействовано 2000 одних лишь пожарных. Движение автобусов и городских электричек (S-Bahn) было остановлено.

Тем, кто в четверг в час-пик ехал куда-то по берлинским улицам, "Ксавьер" запомнится надолго. Примерно в 16:00 ураган достиг максимальной силы. Ветви и деревья падали на автомобили, дома, железнодорожные пути и на людей, погибла одна женщина. В обоих аэропортах были отменены все рейсы. Во второй половине дня не ходили поезда дальнего следования и городские электрички S-Bahn, было приостановлено дорожное движение.

Поэтому многие берлинцы пересели на автобусы и метро, которые были переполнены. Вскоре после пяти часов вечера дежурно-диспетчерская служба Берлинской транспортной компании (Berliner Verkehrsgemeinschaft — BVG) сняла с рейсов немецкой столицы около 1000 автобусов.

"Транспортная компания несёт юридическую ответственность за безопасность движения. Возникла угроза безопасности как и для пассажиров, так и для водителей. Поэтому это было абсолютно правильное решение", заявил в интервью Sputnik представитель BVG Маркус Фалькнер.

@_slylow Ураган "Ксавьер" в Германии

"Удивлены мощностью урагана"

Уже в 16:00 диспетчерская служба городской электрички S-Bahn приняла решение полностью остановить движение поездов. Перевозки по S-Bahn осуществляет железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

"В четверг вечером остановка движения коснулась около 500 поездов. Мы знали, что надвигается ураган, и приняли свои меры", заявил в интервью Sputnik Буркхард Алерт, руководитель пресс-службы Deutsche Bahn в Берлине. "Мы, конечно же, не ждали, что ураган будет такой силы".

Как Deutsche Bahn, так и BVG были удивлены тем, с какой силой ударил "Ксавье". "Ураган нанёс значительный ущерб по всей территории Берлина. Это что-то особенное", говорит Алерт. Представителю BVG Фалькнеру также не приходит на ум ни один ураган, который нанёс бы немецкой столице такой большой ущерб. "Ураган Кирилл (в 2007 году — прим. ред.) тоже нанёс большой ущерб. Но всё движение тогда не было остановлено, только на некоторых линиях".

Работы по уборке продолжаются — "из-за погоды"

Устранение последствий урагана на улицах тем временем завершено, автобусы снова вышли на маршруты. Ситуация с движением поездов и электричек выглядит иначе. «Из зон железнодорожных путей до сих пор не убрано большое количество веток и деревьев. Многие коллеги задействованы в устранении последствий урагана, они занимаются ремонтом путей и подачей напряжения в контактную сеть», описывает ситуацию Алерт.

Гораздо более драматичная ситуация с региональным движением, говорит представитель DB. Ураган повредил контактные рельсы: они постепенно ремонтируются. Движение по железнодорожным веткам Берлин — Гамбург и Берлин — Ганновер до сих пор не осуществляется — по данным Алерта до сих пор непонятно, когда оно будет восстановлено.

24 канал Ураган "Ксавьер" в Германии

Напоследок Sputnik хотелось бы узнать, будет ли что-то делаться по-другому, когда обрушится следующий ураган, или же даже удастся лучше справиться со стихией. На неё можно только реагировать — причём как можно более профессионально, говорит представитель BVG Фалькнер.

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"Это погода, и она нам не подвластна", добавляет он. "Ситуация была чрезвычайная — такие, к счастью, случаются не каждый день и не каждый год. Берлинцы известны тем, что они знают, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как с ними справиться".

24 канал Ураган "Ксавьер" в Германии

Берлинцам придётся заняться именно этим — ведь следующий ураган обязательно обрушится.