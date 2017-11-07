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    Приезжайте, но с запретом на гимн? Скандал вокруг Олимпиады-2018 и РФ

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    В случае, если виновными в употреблении допинга признают большое количество российских спортсменов, под санкции может попасть вся национальная российская команда. На кону – участие сборной в Играх в Пхенчхане.
    Олимпийские кольца
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    Елена Дьячкова, Р-Спорт, для РИА Новости Украина

    Американское издание New York Times со ссылкой на собственные источники в понедельник сообщило, что Международный олимпийский комитет (МОК) из-за многочисленных допинг-скандалов с участием россиян якобы рассматривает вариант, при котором сборная России отправится на Олимпиаду в Пхенчхане, однако без права участвовать в церемонии открытия, а также исполнять гимн.

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    В России информацию американского издания уже назвали провокацией и "вбросом".

    Ожидается, что решение по допуску сборной России до Игр 2018 года примут на исполкоме МОК в начале декабря. Глава ОКР Александр Жуков 3 ноября заявил агентству "Р-Спорт", что российские спортсмены не будут выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом. В октябре президент РФ Владимир Путин назвал "унижением для страны" как допуск к участию в ОИ-2018 под нейтральным флагом, так как и полный недопуск российских спортсменов.

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    Олимпийские кольца
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк
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    В ближайшее время должны закончиться расследования двух комиссий, созданных МОК после публикации доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В докладе говорилось о многочисленных антидопинговых нарушениях, в том числе подмене проб россиян на Олимпийских играх в Сочи, а также существовании в России государственной системы поддержки использования спортсменами запрещенных препаратов.

    Первая комиссия во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи. Вторая во главе с Самуэлем Шмидом проверяет информацию о якобы существовавшем государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. С конца октября комиссия Освальда приступила к слушаниям с участием российских спортсменов, которых подозревают в нарушениях, и уже успела вынести первое решение.

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    Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи. Легков был лишен золота на дистанции 50 километров, сборная России потеряла серебро в эстафете 4х10 километров. Оба спортсмена подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). В понедельник в Лозанне прошли слушания с участием еще восьми российских спортсменов – бобслеистов, скелетонистов и конькобежцев, в число которых попал и двукратный чемпион Сочи Александр Зубков.

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    В том случае, если комиссия Освальда признает виновными большое количество россиян, под санкции может попасть ОКР и вся национальная российская команда. На кону стоит участие сборной в Олимпиаде в Пхенчхане.

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    В понедельник американское издание New York Times информацию о возможных вариантах санкций МОК к сборной России, включая запрет на исполнение гимна и на участие в церемонии открытия. Подобный вариант рассматривается МОК в качестве наказания за допинг-скандалы.

    Провокация и вброс

    Олимпийские кольца. Архивное фото
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк
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    Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил агентству "Р-Спорт", что целью публикации New York Times является деморализация сборной России.

    "Провокация газеты New York Times направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет. Принятие, так скажем, "половинчатого" решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь не уместен. Это унижение нашей страны", — подчеркнул Дегтярев.

    Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил агентству "Р-Спорт", что статья американского СМИ является "очередным вбросом информации".

    Олимпийский огонь. Архивное фото
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    "Мы уже не раз получали такие в последнее время. Они хотят увидеть, как мы будем реагировать и действовать", — считает Свищев.

    Он также отметил, что источником информации является издание из США. 

    "Опять удивительная история – американцы начинают раздувать шумиху и истерию по поводу того, как они считают, нам надо выступать: под флагом или без, с гимном или без гимна. Мне кажется, они просто уже, как говорится, "берега попутали" и не осознают, что говорят, — полагает депутат. — С какой стати мы узнаем информацию не от официального партнера – МОК, а от СМИ? Либо из-за океана диктуют МОК решение, либо существует утечка информации, которая непозволительна для такой серьезной организации, как МОК".

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