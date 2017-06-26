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    ФИФА расследует факты применения допинга россиянами из доклада Макларена

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    Допинг: WADA vs хакеры (98)

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    Согласно докладу Макларена более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. В том числе и ряд игроков сборной России по футболу.
    Чемпионат мира - 2014. Матч Алжир - Россия
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что продолжает расследование фактов употребления допинга российскими футболистами, упомянутыми в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

    Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Согласно докладу Макларена более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. В том числе и ряд игроков сборной России по футболу. Также в документах, использованных Маклареном для доклада, утверждалось, что два футболиста молодежной сборной России в 2013 и в 2014 годах употребляли наркотики, но эта информация была скрыта.

    Британская газета Daily Mail в ночь на воскресенье со ссылкой на некие электронные письма сообщила, что все члены сборной России по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, подозреваются ФИФА в употреблении допинга. При этом не было приведено никаких доказательств этих утверждений.

    "ФИФА подтверждает, что находится в тесном сотрудничестве с WADA в вопросе расследования обвинений, изложенных в так называемом докладе Макларена, где упоминаются имена футболистов, — сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе ФИФА. — Однако ФИФА не говорит ни о каких конкретных игроках, поскольку не имеет права комментировать статус текущих расследований. В наших интересах завершить эти расследования как можно скорее, поскольку до этого ФИФА не сможет представить каких-либо дополнительных данных".

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