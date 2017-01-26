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    Россия лишится еще двух медалей с Олимпиады-2012 из-за допинга - СМИ

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    Допинг: WADA vs хакеры (77)

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    По информации СМИ, после перепроверки допинг-проб с Игр-2012 в организме бегуньи Антонины Кривошапки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Также Россия лишится серебра тяжелоатлетки Светланы Царукаевой, выступавшей на Играх в Лондоне в категории до 63 кг.
    Антонина Кривошапка. Архивное фото
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    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Сборная России, скорее всего, лишится еще двух медалей Олимпийских игр 2012 года из-за положительных допинг-проб у спортсменов, выявленных после перепроверки, сообщает Life.

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    Согласно документам, полученным порталом от хакерской группы Fancy Bear, после перепроверки допинг-проб с Игр-2012 в организме российской бегуньи Антонины Кривошапки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Кривошапка в составе сборной России вместе с Юлией Гущиной, Татьяной Фировой и Натальей Антюх завоевала серебро в Лондоне в эстафете 4 по 400 метров. Победителем забега стали американки, третьими – представительницы Ямайки, четвертыми – украинки. Из-за положительного допинг-теста, скорее всего, сборная РФ будет лишена медали.

    Кривошапка на следующий год после Олимпиады в Лондоне в составе сборной России завоевала золото на чемпионате мира в Москве в эстафете 4 по 400 метров.

    Также, вероятно, Россия лишится серебра тяжелоатлетки Светланы Царукаевой, выступавшей на Играх в Лондоне в категории до 63 кг. Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила, что допинг-проба Царукаевой с Олимпийских игр-2012 дала положительный результат. Золото в этой категории выиграла спортсменка из Казахстана Майя Манеза, которая в октябре 2016 года решением МОК из-за положительной допинг-пробы была лишена награды. Бронзу завоевала канадка Кристин Жирар.

    МОК уже лишил сборную России 13 медалей (1 золото, 6 серебряных наград, 6 бронз) с Игр-2008 в Пекине и 6 наград (2 золота, 4 серебра) с Олимпиады-2012 в Лондоне по итогам перепроверки допинг-проб. В среду серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке была лишена Татьяна Лебедева.

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