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    Древний ритуал. В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады-2018

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    Во вторник на традиционной церемонии в греческой Олимпии зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся в Пхенчхане (Южная Корея).
    Канал Olympic на youtube
    Как сообщает Радио Свобода, греческая актриса Катерина Леху зажгла пламя перед построенным около 2,6 тыс. лет назад храмом Геры.

    Затем Леху передала факел первому участнику эстафеты олимпийского огня 24-летнему греческому лыжнику и биатлонисту Апостолосу Ангелису.

    Отмечается, что протяженность маршрута, по которому будут нести олимпийский огонь в Греции, составит 2 тыс. 129 километров, 30 октября факел должны доставить к Акрополю в Афинах.

    На следующий день олимпийский огонь передадут Оргкомитету Игр в Пхенчхане. Торжественная церемония состоится на стадионе, который в 1896 году принимал первые Олимпийские игры современности.

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