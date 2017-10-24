Древний ритуал. В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады-2018

Как сообщает Радио Свобода , греческая актриса Катерина Леху зажгла пламя перед построенным около 2,6 тыс. лет назад храмом Геры.





Затем Леху передала факел первому участнику эстафеты олимпийского огня 24-летнему греческому лыжнику и биатлонисту Апостолосу Ангелису.





Отмечается, что протяженность маршрута, по которому будут нести олимпийский огонь в Греции, составит 2 тыс. 129 километров, 30 октября факел должны доставить к Акрополю в Афинах.





На следующий день олимпийский огонь передадут Оргкомитету Игр в Пхенчхане. Торжественная церемония состоится на стадионе, который в 1896 году принимал первые Олимпийские игры современности.



