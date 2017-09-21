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    Южная Корея показала дизайн медалей для Олимпиады-2018

    (обновлено: )4611
    Как отметили организаторы, к созданию дизайна медалей разработчиков вдохновил корейский алфавит Хангыль. Отмечается, что Олимпийские медали символизируют страсть и усилия атлетов к победе на играх.
    В Южной Корее представили дизайн медалей для зимней Олимпиады
    facebook.com/PyeongChang2018

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Южная Корея презентовала дизайн медалей для зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в городе Пхенчхан.

    Фото медалей опубликованы на странице Олимпиады в Facebook.

    facebook.com/PyeongChang2018
    В Южной Корее представили дизайн медалей для зимней Олимпиады

    Как отметили организаторы, к созданию такого дизайна медалей разработчиков вдохновил корейский алфавит Хангыль. Отмечается, что Олимпийские медали символизируют страсть и усилия атлетов к победе на играх.

    Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. 

    facebook.com/PyeongChang2018
    В Южной Корее представили дизайн медалей для зимней Олимпиады

    Как сообщалось ранее, "Национальная общественная телекомпания Украины", которая вещает под брендом "UA: Первый", не сможет показать выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии из-за отсутствия соответствующего финансирования.

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