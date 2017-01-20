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    Пхёнчхан-2018: Олимпийские игры начинаются со скандала

    (обновлено: )12110
    Политический скандал уже вмешался в подготовку к предстоящим в Пхёнчхане (Республика Корея) зимним Олимпийским играм 2018 года. Речь идет о больших и очень больших деньгах.
    Олимпийский огонь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Председатель оргкомитета по подготовке Олимпийских игр в Пхёнчхане 2018 Ли Хибом на пресс-конференции, организованной для иностранных СМИ 19 января, сообщил: "К концу 2016 г. мы должны были привлечь 90% общего объема спонсорских взносов, но до этого показателя нам не хватило 0,5% (5 млрд вон). Можно сказать, что это связано с нынешним политическим скандалом".

    По словам Ли Хибома, бюджет Олимпийских игр составляет 13 трлн вон, из которых 11 трлн предполагается истратить на развитие транспортной инфраструктуры и преодоление региональных диспропорций: создание скоростных железных дорог и автомагистралей.

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    Структура бюджета подготовки к Олимпиаде такова: 38% поступают в качестве спонсорской помощи от частных компаний, а 30% – в качестве ассигнований от Международного олимпийского комитета (IOC) (оставшиеся средства – за счет государственного бюджета (прим.пер.)).

    Как только стала известна связь находящейся под следствием Чхве Сунсиль (Choi Soon-sil) с Фондом "Спорт" и пожертвованиями, которые делали крупные предприятия в этот фонд, корейские корпорации стали более пассивными в вопросе спонсорской помощи Олимпийским играм.

    "В спонсорской поддержке Олимпийских игр участие государственных компаний и финансовых учреждений крайне невелико.

    Мы уже объявили тендер на выбор официального банка Зимних Олимпийских игр, который должен быть определен до 3 февраля, и если приложим еще некоторые усилия, то сможем в первой половине года достичь изначальных целей по привлечению спонсорских средств", – сообщил Чхве Сунсиль.

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    Вызывают обеспокоенность и другие аспекты политического скандала. Так, 19 января был выдан ордер на арест Министра культуры, спорта и туризма Чо Юнсон по подозрению в причастности к созданию так называемого "чёрного списка деятелей культуры".  Кроме того, журналисты выразили обеспокоенность о том, не окажет ли влияние на Олимпиаду экономическое давление Китая на Корею по вопросу размещения THAAD.

    Ли Хибом опроверг возможность негативного влияния на Олимпиаду этих факторов.

    "Спорт и Олимпиада – это не политическое мероприятие, это дело мира и культуры", "Никакого влияния разногласия Китая и Кореи на игры в Пхёнчхане не окажут", – заявил он.

    "В тестовых спортивных мероприятиях в местах проведения игр – Пхёнчхане и Канныне – участвует не только множество китайских спортсменов, но и китайских зрителей, которые с удовольствием наблюдают за зимними видами спорта.

    Следующие зимние игры пройдут как раз в Пекине, и оргкомитет игр в Пхёнчхане уже начал сотрудничество с пекинским оргкомитетом, передав ему проектную документацию олимпийского стадиона", – сказал Ли Хибом.

    Признавая определенное дестабилизирующее влияние политического скандала с возможным арестом министра культуры спорта и туризма, Ли Хибом заметил: "Не нужно слишком беспокоиться".

    На вопрос японского журналиста о том, не возникнет ли проблем у оргкомитета после выдачи ордера на арест министра Чо Юнсон, Ли Хибом ответил: "Безусловно, роль министра спорта очень велика, но в Министерстве культуры и спорта работает много высококвалифицированных специалистов, и благодаря их работе никаких проблем не возникнет".

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    "И.о. президента Республики Корея Хван Гёан дал личное распоряжение всем министерствам и ведомствам приложить максимальные усилия для подготовки к Олимпийским играм, и Национальная Ассамблея (National Assembly) также принимает соответствующие решения, необходимые для поддержки организации Олимпиады", – заявил Председатель оргкомитета по подготовке Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году.

    Ли Хибом всячески подчеркнул, что трехстороннее сотрудничество в сфере культуры и спорта между Кореей, Китаем и Японией достаточно прочное, и не попадет под влияние дипломатических разногласий.

    "Мы внесли в МОК предложение об организации трехсторонних встреч глав олимпийских оргкомитетов Кореи, Китая и Японии, и уже несколько таких встреч на уровне руководителей департаментов были проведены", – сказал Ли Хибом.  

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