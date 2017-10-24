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    О чем говорят в мире: секс-скандал в США расширяется, шок от Хокинга

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    Передовицы мировых СМИ во вторник, 24 октября, рассказывают и странном политическом раскладе в Венесуэле, внезапном визите Тиллерсона в Афганистан, а также новом развитии секс-скандала в США.
    Стивен Хокинг. Архивное фото
    facebook.com/stephenhawking

    РИА Новости Украина

    Оппозиционеры Венесуэлы подчиняются правительству

    Четверо из пяти новых оппозиционных губернаторов, победивших на выборах в Венесуэле, в понедельник принесли присягу национальному учредительному собранию, об этом сообщили многие СМИ (Wall Street Journal, Nacion, Periodico, Pais).

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
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    "Кандидаты от единственной оппозиционной партии, которая победила на недавних губернаторских выборах, тихо принесли присягу днем в понедельник всесильному национальному учредительному собранию в виде удара тому, что когда-то было единым оппозиционным движением", - пишет Wall Street Journal. Газета отмечает, что присяга подчеркнула "углубляющийся разрыв в оппозиционном движении, ослабшем и разделенном". Как отмечает издание Pais, присягу принесли губернаторы из штатов Тачира, Ансоатеги, Нуэва-Эспарта и Мерида на встрече с главой собрания Делси Родригес. Издание пишет, что эта новость "удивила оппозицию, и она угрожает подорвать единство". По данным газеты Nacion, только один избранный губернатор из штата Сулия отказывается принести присягу правительству.

    Сайт не справился с фанатами Хокинга

    Библиотека Кембриджского университета впервые за 51 год опубликовала в открытом доступе на своем сайте диссертацию Стивена Хокинга "Свойства расширяющихся вселенных", которую он написал в 24 года. Как сообщает газета Washington Post, как только диссертация появилась в сети, тысячи человек начали ее скачивать, сервер перегрузился и сайт вышел из строя.

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    Газета Telegraph добавляет, что меньше чем за сутки на сайт зашло около 60 тысяч человек, чтобы прочитать или скачать статью, в то время как другие диссертации на сайте обычно не набирают и 100 просмотров за месяц. Раньше диссертацию можно было прочитать только в библиотеке Кембриджского университета или купить отсканированную версию примерно за 85 долларов, сообщает газета Time.

    Руководство Кембриджского университета надеется, что такая популярность сможет побудить других студентов и выпускников опубликовать свои диссертации на сайте, пишет газета Independent. "Публикуя свою диссертацию в открытом доступе, я надеюсь вдохновить людей всего мира смотреть вверх на звезды, а не вниз под ноги; задуматься о нашем месте во вселенной и попытаться понять смысл космоса", — цитирует ученого газета.

    Тайные визиты Тиллерсона

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, а после этого также неожиданно посетил Ирак и провел встречи с высокопоставленными лицами этих стран. Газета Wall Street Journal пишет, что госсекретарь совершил эти визиты в рамках тура по Ближнему Востоку и Южной Азии, который также включает в себя поездки в Саудовскую Аравию и Катар.

    Стивен Хокинг на конференции YES-2017 в Киеве. Видео
    Facebook Мустафы Найема
    Послание Стивена Хокинга украинцам

    По сообщению New York Times, встреча с президентом Афганистана проходила не в Кабуле, как было заявлено, а на военной базе в 90 минутах езды от города. Кроме того, по мнению газеты, фотографии со встречи были подделаны в целях конспирации. Как сообщает издание Politico, на встречах обсуждалась ситуация в Иране, недавно начавшееся курдское движение за независимость и необходимые усилия по восстановлению крупных городов после присутствия там "Исламского государства". Для госсекретаря путешествия в одни из самых опасных стран мира стали бегством от болезненных недель политического контроля на родине, который последовал за слухами о том, что Тиллерсон назвал президента страны "придурком", пишет газета Washington Post.

    Дело Вайнштейна

    Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co., основатель которой Харви Вайнштейн ранее был обвинен в сексуальных домогательствах.

    Многие СМИ (Guardian, Telegraph, Financial Times, New York Times, Los Angeles Times) поместили эту новость на передовицы. Как отмечает Guardian, генпрокуратура требует от компании представить документы, связанные с сексуальными домогательствами и жалобами на дискриминацию.

    "Никакой нью-йоркец не должен быть вынужден идти на рабочее место, руководимый сексуальным принуждением, притеснением или страхом", — приводит New York Times выдержку из заявления Шнайдермана.

    "Повестка представляет собой новый фронт в растущих юридических войнах при участии Вайнштейна и компании", - пишет Los Angeles Times. Как отмечает Telegraph, генпрокурор заявил, что "если в компании распространены сексуальные домогательства или дискриминация, мы хотим знать".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Продюсер Харви Вайнштейн

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