О чем говорят в мире: секс-скандал в США расширяется, шок от Хокинга

РИА Новости Украина

Оппозиционеры Венесуэлы подчиняются правительству

Четверо из пяти новых оппозиционных губернаторов, победивших на выборах в Венесуэле, в понедельник принесли присягу национальному учредительному собранию, об этом сообщили многие СМИ (Wall Street Journal, Nacion, Periodico, Pais).

"Кандидаты от единственной оппозиционной партии, которая победила на недавних губернаторских выборах, тихо принесли присягу днем в понедельник всесильному национальному учредительному собранию в виде удара тому, что когда-то было единым оппозиционным движением", - пишет Wall Street Journal. Газета отмечает, что присяга подчеркнула "углубляющийся разрыв в оппозиционном движении, ослабшем и разделенном". Как отмечает издание Pais, присягу принесли губернаторы из штатов Тачира, Ансоатеги, Нуэва-Эспарта и Мерида на встрече с главой собрания Делси Родригес. Издание пишет, что эта новость "удивила оппозицию, и она угрожает подорвать единство". По данным газеты Nacion, только один избранный губернатор из штата Сулия отказывается принести присягу правительству.

Сайт не справился с фанатами Хокинга

Библиотека Кембриджского университета впервые за 51 год опубликовала в открытом доступе на своем сайте диссертацию Стивена Хокинга "Свойства расширяющихся вселенных", которую он написал в 24 года. Как сообщает газета Washington Post, как только диссертация появилась в сети, тысячи человек начали ее скачивать, сервер перегрузился и сайт вышел из строя.

Читайте также: Хроника 23 октября: погромы в суде над Коханивским, обыски у мэра Одессы

Газета Telegraph добавляет, что меньше чем за сутки на сайт зашло около 60 тысяч человек, чтобы прочитать или скачать статью, в то время как другие диссертации на сайте обычно не набирают и 100 просмотров за месяц. Раньше диссертацию можно было прочитать только в библиотеке Кембриджского университета или купить отсканированную версию примерно за 85 долларов, сообщает газета Time.

Руководство Кембриджского университета надеется, что такая популярность сможет побудить других студентов и выпускников опубликовать свои диссертации на сайте, пишет газета Independent. "Публикуя свою диссертацию в открытом доступе, я надеюсь вдохновить людей всего мира смотреть вверх на звезды, а не вниз под ноги; задуматься о нашем месте во вселенной и попытаться понять смысл космоса", — цитирует ученого газета.

Страница Стивена Хокинга в Facebook Стивен Хокинг

Тайные визиты Тиллерсона

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, а после этого также неожиданно посетил Ирак и провел встречи с высокопоставленными лицами этих стран. Газета Wall Street Journal пишет, что госсекретарь совершил эти визиты в рамках тура по Ближнему Востоку и Южной Азии, который также включает в себя поездки в Саудовскую Аравию и Катар.

По сообщению New York Times, встреча с президентом Афганистана проходила не в Кабуле, как было заявлено, а на военной базе в 90 минутах езды от города. Кроме того, по мнению газеты, фотографии со встречи были подделаны в целях конспирации. Как сообщает издание Politico, на встречах обсуждалась ситуация в Иране, недавно начавшееся курдское движение за независимость и необходимые усилия по восстановлению крупных городов после присутствия там "Исламского государства". Для госсекретаря путешествия в одни из самых опасных стран мира стали бегством от болезненных недель политического контроля на родине, который последовал за слухами о том, что Тиллерсон назвал президента страны "придурком", пишет газета Washington Post.

Дело Вайнштейна

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co., основатель которой Харви Вайнштейн ранее был обвинен в сексуальных домогательствах.

Многие СМИ (Guardian, Telegraph, Financial Times, New York Times, Los Angeles Times) поместили эту новость на передовицы. Как отмечает Guardian, генпрокуратура требует от компании представить документы, связанные с сексуальными домогательствами и жалобами на дискриминацию.

"Никакой нью-йоркец не должен быть вынужден идти на рабочее место, руководимый сексуальным принуждением, притеснением или страхом", — приводит New York Times выдержку из заявления Шнайдермана.

"Повестка представляет собой новый фронт в растущих юридических войнах при участии Вайнштейна и компании", - пишет Los Angeles Times. Как отмечает Telegraph, генпрокурор заявил, что "если в компании распространены сексуальные домогательства или дискриминация, мы хотим знать".