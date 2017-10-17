Вайнштейна исключили из Гильдии продюсеров Америки

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости Украина. Гильдия продюсеров Америки в понедельник единогласно исключила из числа своих участников продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в сексуальных домогательствах.

Как отмечается в специальном заявлении гильдии, которое цитирует издание Indie Wire, это решение еще не является окончательным и Вайнштейну дадут возможность дать объяснения до 6 ноября, когда будет вынесен окончательный вердикт о его членстве в этой организации.

В гильдии также отметили, что сексуальные домогательства являются "системной и повсеместной проблемой, требующей немедленных действий в масштабах всей отрасли". В связи с этим совет директоров гильдии сформировал специальную рабочую группу, которая будет "проводить исследования и предлагать существенные и эффективные решения" по борьбе с этим явлением.

Ранее Вайнштейн был уволен из основанной им компании Weinstein Company и исключен из Американской академии киноискусств.

На прошлой неделе издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, которые указали на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили известные актрисы Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли и многие другие. Вайнштейн был уволен из основанной им компании и исключен из Киноакадемии США.

Вайнштейн до последнего скандала считался одним из наиболее влиятельных продюсеров Голливуда.