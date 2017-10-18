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    Звезда "Игры престолов" заявила о домогательствах продюсера Вайнштейна

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    Лена Хиди заявила, что после того, как предупредила Харви Вайнштейна, что между ними возможны только рабочие отношения, он, по ее словам, был в ярости.
    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Английская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Лена Хиди заявила, что дважды сталкивалась с домогательствами со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна: на Венецианском кинофестивале и в отеле Лос-Анджелеса.

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    "Харви пригласил меня пройтись к воде, я пошла с ним, он остановился и сделал неприличное предложение, сопроводив его жестом, я перевела все в шутку, я была совершенно шокирована. Помню, как думала, что это какая-то шутка", — написала в Twitter Хиди о первом случае домогательств Вайнштейна, добавив, что после этого не получала ролей ни в одном из его фильмов.

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    Следующий инцидент, по словам актрисы, произошел в одном из отелей Лос-Анджелеса в США. Хиди сообщила, что Вайнштейн пригласил ее на завтрак, а после позвал наверх в свои апартаменты, чтобы посмотреть сценарий.

    После того, как Хиди предупредила Вайнштейна, что между ними возможны только рабочие отношения, он, по ее словам, был в ярости, сильно схватил ее за руку и прошептал в ухо, чтобы она "никому об этом не рассказывала, ни своему менеджеру, ни агенту". Как написала в Twitter Хиди, после она "сидела в машине и плакала".

    По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

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    Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

    Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнам. 

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