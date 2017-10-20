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    Тарантино признался, что знал о "неподобающем поведении" Вайнштейна

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    Знаменитый американский режиссер сожалеет, что "не взял на себя ответственность за то, что слышал" относительно неподобающего поведения продюсера Харви Вайнштейна.
    Квентин Тарантино. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил, что знал о неподобающем поведении продюсера Харви Вайнштейна по отношению к женщинам и сожалеет, что не занял более твердую позицию и не прекратил с ним работать.

    Режиссер Ларс фон Триер. Архивное фото
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    "Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал", — заявил Тарантино в интервью газете New York Times, упомянув при этом о нескольких эпизодах подобного поведения с участием известных актрис. "Жаль, что я не взял на себя ответственность за то, что я слышал. Если бы я тогда сделал то, что должен был, мне пришлось бы не работать с ним", — добавил режиссер.

    По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

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    Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна. Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнам. 

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