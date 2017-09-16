наверх
16.09.201705:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Послание Стивена Хокинга украинцам

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (16)

    (обновлено: )6801
    Знаменитый физик Стивен Хокинг поздравил украинскую науку и вспомнил об выдающемся ученом Владимире Вернадском. Он также он пожелал украинцам больше свободы.
    Facebook Мустафы Найема

    На 14-ом форуме YES-2017, который проходит в Киеве, в качестве сюрприз-гостя появился всемирно известный физик Стивен Хокинг. Ученый появился в виде голограммы.

    Открытие 14-й ежегодной Встречи YES в Киеве
    Facebook/Ірина Сідлецька
    Торжественное открытие ежегодной встречи YES в Киеве

    Хокинг поздравил украинскую науку и вспомнил об украинском ученом Владимире Вернадском. Он также отметил историческую роль украинцев в науке.

    Смотрите также: Речь Порошенко на Ялтинской конференции в Киеве. Полное видео

    Физик-теоретик рассказал о том, почему нужно заселять другие планеты, создавать колонии на Луне, а также об искусственном интеллектеи его возможностях и предостережениях.

    "Смотрите на звезды, а не под ноги, будьте любознательными", — отметил ученый.

    Также он пожелал украинцам больше свободы.

    Напомним, президент Петр Порошенко, выступая на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES в Киеве, заявил об инициативе создать международную "группу друзей деоккупации Крыма". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в муниципальном детском лагере в Одессе. Видео
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне