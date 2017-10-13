Продюсер Вайнштейн пройдет лечение от "сексуальной зависимости"

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, прибыл в американский штат Аризона для лечения от "сексуальной зависимости", сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников издания, частный самолет продюсера вылетел из Лос-Анжелеса в среду вечером и приземлился в городе Скотсдейл в Аризоне. Он, предположительно, пройдет курс лечения в реабилитационном центре Meadows.

Как сообщается, в команде продюсера велись долгие споры относительно того, где именно он пройдет лечение. Одним из вариантов были клиники в Европе.

По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

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Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнам