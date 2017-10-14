Гильдия продюсеров США перенесла голосование по исключению Вайнштейна

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Американская гильдия продюсеров решила перенести с субботы на понедельник, 16 октября голосование по исключению из ее рядов Харви Вайнштейна, сообщил портал deadline.com со ссылкой на собственные источники.

"Голосование совета директоров гильдии было назначено на субботу. Но в гильдии сообщили, что встреча перенесена на понедельник, чтобы обеспечить конфиденциальность всех процедур", — сообщил портал.

По данным его источников, "голосование будет анонимным, после него Вайнштейн будет иметь 15 дней для своего ответа". Как отмечает издание, если ему не удастся привести серьезных доводов в свою пользу, он будет исключен из гильдии.

По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

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Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнам