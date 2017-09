ТОП событий в мире: тайна папы Римского, астероид пролетел мимо Земли

РИА Новости Украина

Таинственный дым генконсульства РФ

В пятницу очевидцы заметили дым из трубы закрывающегося генконсульства РФ в Сан-Франциско. Об этом написали ряд западных СМИ, в частности Hill, New York Times, Washington Examiner. "Там где есть дым, есть теория заговора", — пишет New York Times. Газета утверждает, что "это русские жгут документы" в связи с заявлением МИД РФ о намерениях США провести обыск. Издание Telegraph также придерживается аналогичной теории. Газета приводит слова экс-сотрудника ЦРУ, который утверждает, что генконсульство РФ занимается шпионажем, а так как у РФ есть всего лишь 48 часов, чтобы покинуть здание, сотрудники не могут вывезти все документы и сжигают их. Другие СМИ отнеслись с иронией к дыму над генконсульством, в частности Washington Examiner отмечает, что остается не ясным, что происходило внутри здания и предлагает подборку шуточных комментариев в Twitter: "Может быть, они просто готовят пастилу и чак-чак?". При этом сами жители города больше беспокоятся не о "теории заговора", а о безопасности. "Мне не важно, что они делают до тех пор, пока огонь не начнет выпрыгивать из окна", — сообщила жительница города газете New York Times.

Признание папы Римского

Папа Римский Франциск сообщил, что в возрасте 42 лет посещал психоаналитика. Об это сообщают Stampa, Telegraph, Guardian, New York Times. "Одна из тайн жизни папы Франциска это то, как человек многие годы считался коллегами авторитарным человеком, открылся как икона прощения. Новость о том, что он посещал психоаналитика, может пролить свет на этот вопрос", — пишет газета Guardian. Как пишет Stampa, папа Римский признался, что посещал женщину-психоаналитика еврейского происхождения. New York Times отмечает, что папа Франциск не комментирует, почему он решил пройти эту полугодовую терапию, но отмечает, что это помогло ему понять свои действия и "прояснить некоторые моменты". Разговоры с психоаналитиком были необходимы не для проведения таинства, а для "духовной беседы", в частности это научило папу "понимать политику", пишет New York Times.

Меркель осудила задержания граждан ФРГ в Турции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила задержание двух граждан Германии в Турции. Меркель отметила, что необходимо действовать решительно, а последние события могут стать поводом к "пересмотру отношений с Анкарой". Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, "не только Меркель устала от политики (президента Турции Тайипа) Эрдогана". Лидер СДПГ Мартин Шульц заявил, что стоит подумать над тем, насколько далеко можно зайти, сообщает газета. С критикой действий Эрдогана выступил также лидер партии "Зеленых" Джем Оздемир. Как пишет Bild, он заявил, что "Эрдоган не президент, а захватчик заложников".

Читайте также: NASA показало, как опаснейший астероид приблизится к Земле

Астероид размером с город

Астероид Florence пролетел мимо Земли. Об этом пишут такие СМИ, как Daily Mail, Point, Sun. Как отмечает Point, диаметр астероида составляет 4 километра и это самый крупный из приближавшихся столь близко к Земле космических объектов за последний век. Daily Mail пишет, что астероид не представлял опасности и стал "беспрецедентной возможностью" для изучения. Отмечается, что теперь астероид появится вновь спустя 500 лет. Однако, несмотря на то, что астероид удаляется от Земли, он достаточно яркий, чтобы наблюдать его еще несколько дней, пишет газета.