Комитет Папы Римского дал полмиллиона евро на восстановление Донбасса

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Комитет Папы Римского выделил полмиллиона евро на восстановление Донбасса и на социальную защиту внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила руководитель отдела социальных проектов Ассоциации "Эммануил", которая получила этот грант, Галина Кучер.

"Грант мы получили не спонтанно, была проделана полугодовая работа, завершены многочисленные переговоры, подано множество предложений на рассмотрение. Таким образом, нам удалось получить средства в размере 499 тыс. 495 евро, собранные Папой Римским Франциском для возобновления Донбасса, чтобы помочь людям, которые пострадали от военного конфликта на востоке", — сказала она.

По ее словам, грант является разносторонним, так как средства предусмотрены и для предоставления медицинской помощи переселенцам, и для детских лагерей в зоне АТО, и для возобновления отопления в детских садах и школах, а также на замену газовых котлов на твердотопливные.

Пресс-секретарь благотворительного фонда "Инициатива "Папа для Украины" Елена Кулыгина сообщила, что ведется сотрудничество с 60 организациями, которые тоже предлагают свои инициативы и благодаря грантовым средствам воплощают в жизнь новые проекты.

По ее словам, на сегодняшний день было выделено 150 тыс. евро на детские лагеря, в которые фонд отправляет детей из зоны АТО на время летних каникул, такая же сумма пошла на закупку новых котлов для жителей Марьинки и Красногоровки, 72 тыс. евро было потрачено на медицинскую помочь, 72 тыс. евро было направлено на ремонт ожогового отделения городской больницы №3 в г. Краматорск, 8 тыс. 100 евро было направлено на ремонт детского садика "Золотой ключик" и 1 тыс. 500 евро на бурение скважины в с. Бахмутка.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.