В Донбассе из-за обстрелов выгорели 60 га пшеницы

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Донецкой области в результате обстрелов и обострения ситуации вблизи пгт Новгородское Донецкой области ​​произошло возгорание пшеницы, сообщает в пятницу пресс-служба ГСЧС Украины.

"Вблизи пгт Новгородское Торецкое городского совета в 12 ч. 37 мин. 20 июля, предварительно результате боевых действий, произошло возгорание поля пшеницы (принадлежит ООО" Бета Агро Инвест ", общая площадь — 160 га). По прибытию подразделений ГСЧС площадь горения составила 1 га, огнем уничтожено около 60 га", — говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 4 единицы техники и 24 человека личного состава.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.