наверх
21.07.201710:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Донбассе из-за обстрелов выгорели 60 га пшеницы

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (11)

    (обновлено: )74
    В ГСЧС сообщили, что произошло возгорание поля пшеницы вблизи пгт Новгородское. К тушению пожара были привлечены 4 единицы техники и 24 человека личного состава.
    Боец ополчения
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Донецкой области в результате обстрелов и обострения ситуации вблизи пгт Новгородское Донецкой области ​​произошло возгорание пшеницы, сообщает в пятницу пресс-служба ГСЧС Украины.

    Ликвидация пожара на военном полигоне в Днепропетровской области
    ГСЧС Украины
    Пожар на полигоне возле Днепра возник во время военных учений - спецкор

    "Вблизи пгт Новгородское Торецкое городского совета в 12 ч. 37 мин. 20 июля, предварительно результате боевых действий, произошло возгорание поля пшеницы (принадлежит ООО" Бета Агро Инвест ", общая площадь — 160 га). По прибытию подразделений ГСЧС площадь горения составила 1 га, огнем уничтожено около 60 га", — говорится в сообщении.

    К тушению пожара были привлечены 4 единицы техники и 24 человека личного состава.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обед детей. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции
    "Год без Павла". В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Годовщина убийства Павла Шеремета