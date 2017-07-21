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    Силовики заявили о резком обострении в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (8)

    (обновлено: )26310
    По информации пресс-центра АТО, в результате обстрелов со стороны ополченцев погибли пятеро силовиков, ранения разной степени тяжести получили еще восемь.
    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Силовики утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по их позициям, пятеро военных погибли, еще восьмеро получили ранения.

    Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: в Донбассе обстрелы по всем направлениям

    Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "29 раз открывал огонь", "пятеро украинских военных погибли, восемь получили ранения".

    По утверждениям военных, ополченцы четыре раза били по Водяному и Авдеевке из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, военные обвинили ополченцев в обстреле из минометов и гранатометов шахты Бутовка, в результате чего один военный погиб и один получил ранения. На луганском направлении режим перемирия нарушался вблизи Станции Луганской, заявили военные.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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