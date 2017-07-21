Силовики заявили о резком обострении в Донбассе

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Силовики утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по их позициям, пятеро военных погибли, еще восьмеро получили ранения.

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "29 раз открывал огонь", "пятеро украинских военных погибли, восемь получили ранения".

По утверждениям военных, ополченцы четыре раза били по Водяному и Авдеевке из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, военные обвинили ополченцев в обстреле из минометов и гранатометов шахты Бутовка, в результате чего один военный погиб и один получил ранения. На луганском направлении режим перемирия нарушался вблизи Станции Луганской, заявили военные.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.