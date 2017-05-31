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    Угощение паломника. Папа Римский выпил аргентинского мате

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    Папа Римcкий Франциск в среду выпил немного аргентинского напитка мате, который ему предложил паломник из его родной страны. Это еще одна из папских традиций.
    ROME REPORTS in English/Youtube

    Папа Франциск уже не раз в ходе общения с верующими принимал от своих соотечественников сосуд для мате, который называют калабас, и специальную трубочку бомбилью, через которую его пьют.

    Он также прокатил на своем "папамобиле" пятерых детей по площади Святого Петра. Дети, одетые в белые одежды и белые бейсболки, поднялись на борт открытого внедорожника марки Mercedes перед началом традиционной аудиенции. Их поездка с папой вокруг собравшейся толпы верующих продлилась примерно 15 минут.

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    В ходе аудиенции понтифик отдельно обратился к паломникам из Ближнего Востока, попросив "Святой дух спуститься и ободрить страдающие сердца, осветить разум тех, у кого он замутнен, и вновь наполнить жизнь каждого из нас надеждой".

    "Пословица гласит "пока есть жизнь, есть и надежда", но верно также обратное — пока есть надежда, существует жизнь", — сказал папа Франциск.

    Также он традиционно благословил детей и пообщался с больными.

    Tiziana FABI / AFP
    Папа Римский на площади Святого Петра, 31 мая 2017

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