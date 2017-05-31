Угощение паломника. Папа Римский выпил аргентинского мате

Папа Франциск уже не раз в ходе общения с верующими принимал от своих соотечественников сосуд для мате, который называют калабас, и специальную трубочку бомбилью, через которую его пьют.

Он также прокатил на своем "папамобиле" пятерых детей по площади Святого Петра. Дети, одетые в белые одежды и белые бейсболки, поднялись на борт открытого внедорожника марки Mercedes перед началом традиционной аудиенции. Их поездка с папой вокруг собравшейся толпы верующих продлилась примерно 15 минут.

Смотрите также: Полчаса на переговоры: первая встреча Папы Римского и Трампа

В ходе аудиенции понтифик отдельно обратился к паломникам из Ближнего Востока, попросив "Святой дух спуститься и ободрить страдающие сердца, осветить разум тех, у кого он замутнен, и вновь наполнить жизнь каждого из нас надеждой".

"Пословица гласит "пока есть жизнь, есть и надежда", но верно также обратное — пока есть надежда, существует жизнь", — сказал папа Франциск.

Также он традиционно благословил детей и пообщался с больными.