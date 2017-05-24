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    Фотоленты

    Фотоитоги 24 мая: Луценко в Раде, конфликт под Кропивницким, встреча Папы Римского и Трампа

    (обновлено: )53
    Юрий Луценко в Верховной Раде
    Встреча Трампа с Папой Римским
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    70-й Каннский международный кинофестиваль. День седьмой
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    Еврейка и мусульманин на площади Сент-Энн в Манчестере, где чтят память погибших при теракте на стадионе
    Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке
    Юрий Луценко в Верховной Раде
    Юрий Луценко в Верховной Раде
    УНИАН
    Встреча Трампа с Папой Римским
    REUTERS Alessandra Tarantino/pool
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День седьмой
    Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл (слева) и австралийская актриса Николь Кидман во время 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    УНИАН
    Порошенко проинспектировал пункт пропуска на границе с Польшей
    Порошенко проинспектировал пункт пропуска на границе с Польшей
    Сайт президента Украины
    Порошенко проинспектировал пункт пропуска на границе с Польшей
    Порошенко проинспектировал пункт пропуска на границе с Польшей
    Сайт президента Украины
    Стрельба в Бережинцах
    persha.kr.ua
    Участники акции-перфоманса Украинцам не нужен карманный омбудсмен! у Комитета Верховной Рады по правам человека
    Участники акции-перфоманса "Украинцам не нужен карманный омбудсмен!" у Комитета Верховной Рады по правам человека
    УНИАН
    Еврейка и мусульманин на площади Сент-Энн в Манчестере, где чтят память погибших при теракте на стадионе
    Еврейка и мусульманин на площади Сент-Энн в Манчестере, где чтят память погибших при теракте на стадионе.
    REUTERS Darren Staples
    Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке
    Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке
    REUTERS Oleksandr Klymenko

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    Юрий Луценко в Верховной Раде

    В среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил с докладом в Верховной Раде. Он затронул темы расследования убийства журналиста Павла Шеремета, дело по Иловайскому котлу, е-декларирование, добычу янтаря и многое другое.

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    В среду в Апостольском дворце Ватикана прошла встреча Папы Римского и президента США Дональда Трампа. Переговоры продолжались чуть более 30 минут.

    Смотрите также: Полчаса на переговоры: первая встреча Папы Римского и Трампа

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