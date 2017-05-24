Фотоитоги 24 мая: Луценко в Раде, конфликт под Кропивницким, встреча Папы Римского и Трампа

В среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил с докладом в Верховной Раде. Он затронул темы расследования убийства журналиста Павла Шеремета, дело по Иловайскому котлу, е-декларирование, добычу янтаря и многое другое.

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В среду в Апостольском дворце Ватикана прошла встреча Папы Римского и президента США Дональда Трампа. Переговоры продолжались чуть более 30 минут.

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