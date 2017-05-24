Луценко призвал депутатов легализовать добычу янтаря

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду во время выступления в Верховной Раде призвал народных депутатов принять закон, который легализует деятельность копателей янтаря.

"Карательные методы — лишь маленькая часть работы. Как говорят эксперты, действия правоохранителей взорвали янтарную мафию на две трети. Наибольшую часть предстоит сделать Верховной Раде Украины. Я просил бы принять закон, которым легализовать "старательство". И это с этой трибуны звучит не первый раз. Пожалуйста, примите этот закон", — сказал Луценко.

По его словам, ежедневно "бандиты тратят на услуги копателей янтаря 100 тыс. долларов, что в годовом виде равно оборонному бюджету страны".

Также Луценко напомнил, что дело "янтарной мафии" во главе с бывшим первым заместителем прокурора Ровенской области уже передано в суд.

Как сообщалось ранее, полиция изъяла в пунктах скупки в Ровенской области 500 кг янтаря стоимостью 2 млн гривен.