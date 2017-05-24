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    Деньги, выделенные на систему е-декларирования, расхитили - Луценко

    (обновлено: )14311
    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что руководитель ООО "Миранда" Юрий Новиков вывел присвоенные средства на счета в Эстонию.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Средства, выделенные Киеву правительством Дании на создание системы электронного декларирования доходов чиновников, были расхищены, заявил в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото
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    В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

    Луценко заявил, что правительство Дании выделило средства для создания системы электронного декларирования Программе развития ООН в Украине, которая в свою очередь определила исполнителем работ ООО "Миранда".

    "Руководитель ООО "Миранда" (Юрий) Новиков поручил выполнение работ (по созданию системы электронного декларирования – Ред.) преподавателю Киевского политехнического института, а также его студентам, что они и сделали. И вся эта система была сделана этими лицами. Господин Новиков задумал присвоить эти средства и уклониться от уплаты налогов", — заявил Луценко в ходе отчета в парламенте.

    По его словам, руководитель "Миранды" вывел присвоенные средства на счета в Эстонию. Луценко заявил, что намерен в ближайшее время поехать в Эстонию и вернуть деньги.

    Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обеспечило Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) полный доступ к реестру е-деклараций на базе приемной системы ГП "Украинские специальные системы".

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