Без дома, но с гаражом и 19 млн гривен - Коболев обнародовал декларацию

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев задекларировал 19,3 млн грн доходов в минувшем году.

"Получил 15,8 миллиона гривен (около 600 тысяч долларов), оплатил 3,5 миллиона гривен (около 130 тысяч долларов) налогов. Новых квартир, машин не покупал. Домов нет, но есть гараж", — сообщается в декларации, обнародованной в пятницу на странице компании в Facebook.

Согласно документу, основным доходом Коболева в минувшем году стала зарплата.

Глава "Нафтогаза" владеет автомобилями Porsche Cayenne S (2007 года выпуска) и Mercedes-Benz GL550 (2008 года выпуска), а также гидроциклом Bombardier Sea-Doo RXP 255 (2006 года выпуска).

Напомним, в середине апреля более 200 деклараций сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур исчезли из реестра Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).