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    Политика

    Без дома, но с гаражом и 19 млн гривен - Коболев обнародовал декларацию

    (обновлено: )17403
    Согласно декларации о доходах Андрея Коболева, новых квартир и машин в минувшем году он не покупал, домов у него также нет, однако он владеет гаражом, Porsche Cayenne S, Mercedes-Benz GL550 и гидроциклом.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев задекларировал 19,3 млн грн доходов в минувшем году.

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    "Получил 15,8 миллиона гривен (около 600 тысяч долларов), оплатил 3,5 миллиона гривен (около 130 тысяч долларов) налогов. Новых квартир, машин не покупал. Домов нет, но есть гараж", — сообщается в декларации, обнародованной в пятницу на странице компании в Facebook.

    Согласно документу, основным доходом Коболева в минувшем году стала зарплата.

    Глава "Нафтогаза" владеет автомобилями Porsche Cayenne S (2007 года выпуска) и Mercedes-Benz GL550 (2008 года выпуска), а также гидроциклом Bombardier Sea-Doo RXP 255 (2006 года выпуска).

    Напомним, в середине апреля более 200 деклараций сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур исчезли из реестра Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

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