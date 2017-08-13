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    Папа Франциск предостерег верующих от обращения к гороскопам и гадалкам

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    Папа Римский Франциск во время проповеди отметил, что когда люди, чтобы иметь больше уверенности, обращаются к гороскопам и гадалкам, они начинают идти на дно.
    Папа Римский Франциск
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Папа Римский Франциск в воскресенье предостерег верующих от обращения к гороскопам и гадалкам.

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    "Когда люди, чтобы иметь больше уверенности, обращаются к гороскопам и гадалкам, они начинают идти на дно", — заявил понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

    Папа призвал "оставаться на лодке Церкви, отказываясь от искушения сесть в чарующие, но ненадежные шлюпки идеологий, моды и слоганов". Он напомнил, что вера в Бога "не открывает путь, на котором все легко и спокойно, не спасает от жизненных бурь".

    "Вера — это не выход из проблем жизни, но она поддерживает в пути и придает ему смысл", — отметил Франциск.

    Ранее Папа Римский Франциск вновь призвал к примирению в Украине.

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