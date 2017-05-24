Папа Франциск призвал к примирению в Украине

FILIPPO MONTEFORTE / AFP

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости Украина. Папа Римский Франциск вновь призвал к примирению в Украине.

"Продолжаю молить Господа о мире на дорогой украинской земле", — сказал понтифик в среду в ходе традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане, обращаясь к украинским участникам ежегодного 59-го Международного военного паломничества во французский город Лурд.

Папа Франциск не в первый раз обращается к теме урегулирования в Донбассе. В апреле 2016 года по его инициативе был проведен специальный сбор пожертвований среди всех католиков Европы в пользу пострадавших в результате ситуации в Донбассе.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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