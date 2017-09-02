Черный дым пошел из здания генконсульства РФ в Сан-Франциско

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Производятся мероприятия по консервации закрывающегося здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о дыме из трубы генконсульства.

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Ранее сообщалось, что пожарных вызывали к закрывающемуся генконсульству РФ в Сан-Франциско из-за дыма, идущего из трубы.

It's 9,000 degrees in #SF today and still black smoke billowing from the #RussianConsulate. Totally normal pic.twitter.com/OvLfahGuPJ — Sam Brock (@SamNBCBayArea) 1 сентября 2017 г.

​Представитель МИД РФ отметила, что США дали два дня на консервацию здания и решили провести обыск в помещении, много лет обладавшем дипломатической неприкосновенностью, а потом "случайно заметили" над зданием дым, но не заметили, что он идет из трубы.

Twitter.com/SamNBCBayArea Дым над генконсульством РФ в Сан-Франциско

"Производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Facebook Марии Захаровой Комментарий Марии Захаровой по поводу закрытия генконсульства РФ в Сан-Франциско

"Генконсульства занимаются консервацией здания. Хотя нет. Никакого не здания. Они консервируют российско-американские отношения. Чтобы сохранить их для лучших времен", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.