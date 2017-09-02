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    Черный дым пошел из здания генконсульства РФ в Сан-Франциско

    (обновлено: )31221
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США дали два дня на консервацию здания и решили провести обыск в помещении, много лет обладавшем дипломатической неприкосновенностью, а потом "случайно заметили" над зданием дым.
    Генконсульство РФ в Сан-Франциско
    Twitter.com/SamNBCBayArea

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Производятся мероприятия по консервации закрывающегося здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о дыме из трубы генконсульства.

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    Ранее сообщалось, что пожарных вызывали к закрывающемуся генконсульству РФ в Сан-Франциско из-за дыма, идущего из трубы.

    ​Представитель МИД РФ отметила, что США дали два дня на консервацию здания и решили провести обыск в помещении, много лет обладавшем дипломатической неприкосновенностью, а потом "случайно заметили" над зданием дым, но не заметили, что он идет из трубы.

    Twitter.com/SamNBCBayArea
    Дым над генконсульством РФ в Сан-Франциско

    "Производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

    Facebook Марии Захаровой
    Комментарий Марии Захаровой по поводу закрытия генконсульства РФ в Сан-Франциско

    "Генконсульства занимаются консервацией здания. Хотя нет. Никакого не здания. Они консервируют российско-американские отношения. Чтобы сохранить их для лучших времен", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    РФ - США: противостояние до последнего дипломата

    США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

    Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

    Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

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