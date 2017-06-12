наверх
12.06.201714:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    У здания Генконсульства России в Харькове митингуют националисты

    (обновлено: )54516
    По данным местных СМИ, в акции протеста участвуют около 70 представителей "Национального корпуса" и общественной организации "Восточный корпус". Они выступают против политики России в отношении Украины.
    Активисты у Генконсульства России в Харькове
    sq.com.ua

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Около 70 представителей "Национального корпуса" и общественной организации "Восточный корпус" собрались в понедельник у здания Генерального консульства России в Харькове, сообщает Depo.Харьков.

    "По словам участников акции, они пришли выразить протест против политики России в отношении Украины, а также против оккупации Крыма и войны в Донбассе", — говорится в сообщении.

    sq.com.ua
    Активисты у здания Генконсульства России в Харькове, 12 июня 2017

    Протестующие облили красной краской символический барельеф карты Украины перед главным входом в консульство.

    По данным издания, здание консульства охраняют около 100 работников полиции и Национальной гвардии.

    Читайте также: А вы еще не в танке? Националисты нападают уже из-за угла

    Ранее пресс-секретарь Восточного территориального управления Нацгвардии Украины Дмитрий Образцов сообщил РИА Новости, что охрана российского Генконсульства в Харькове будет усилена Национальной гвардией Украины на несколько дней для избежания провокаций во время празднования Дня России. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Британский политолог съел свою книгу в эфире из-за неверного прогноза выборов. Видео
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit