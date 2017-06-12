У здания Генконсульства России в Харькове митингуют националисты

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Около 70 представителей "Национального корпуса" и общественной организации "Восточный корпус" собрались в понедельник у здания Генерального консульства России в Харькове, сообщает Depo.Харьков.

"По словам участников акции, они пришли выразить протест против политики России в отношении Украины, а также против оккупации Крыма и войны в Донбассе", — говорится в сообщении.

sq.com.ua Активисты у здания Генконсульства России в Харькове, 12 июня 2017

Протестующие облили красной краской символический барельеф карты Украины перед главным входом в консульство.

По данным издания, здание консульства охраняют около 100 работников полиции и Национальной гвардии.

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Ранее пресс-секретарь Восточного территориального управления Нацгвардии Украины Дмитрий Образцов сообщил РИА Новости, что охрана российского Генконсульства в Харькове будет усилена Национальной гвардией Украины на несколько дней для избежания провокаций во время празднования Дня России.