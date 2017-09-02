Пряник, кнут, непримиримость. У Польши проблемы с ЕС из-за Меркель

РИА Новости Украина

Польша стала темой встречи Ангелы Меркель и Жана-Клода Юнкера. До определенного момента Юнкер выступал в роли ястреба, а канцлер ФРГ, скорее, старалась смягчить позицию ЕС в отношении правительства Беаты Шидло, чему, несомненно, способствовали встречи двух дам в течение последнего года.

Тем не менее, на этот раз Меркель высказалась весьма остро: мы не можем держать язык за зубами, так как речь идет о фундаментальных для ЕС вещах.

Оппозиция в Польше считает, эта встреча означает "зеленый свет" карательным мерам ЕС в отношении Польши и ее правительства: Польша в настоящий момент одинока из-за ошибок правительства ПиС, изолирована по своей вине. Польша очень старалась присоединиться к Европейскому союзу, поляки мечтали об этом, а. теперь правительство PiS игнорирует факт польского членства в ЕС, нарушая законодательство ЕС, рекомендации ЕК.

Ситуацию Sputnik Polska комментирует Иоанна Сенышин (Joannа Senyszyn), бывшая евродепутат и член партии SLD (Союз левых демократов).

В прессе, на телевидении и в интернете политики дискутируют о резком заявлении Ангелы Меркель на пресс-конференции в Берлине по поводу соблюдения права в Польше. "Мы относимся к этому серьёзно, … не можем держать язык за зубами и ничего не говорить, чтобы были тишина и спокойствие. Здесь речь идёт о фундаменте сотрудничества в рамках ЕС", — сказала канцлер ФРГ.

— Мы являемся членом европейского сообщества, и нет ничего удивительного в том, что все страны-члены ЕС заинтересованы в том, чтобы в других государствах соблюдалась законность, соблюдалось право как национальное, так и Евросоюза. Разные страны высказывались на эту тему, в том числе, Словения и Швеция. К сожалению, Польша пренебрегает европейским правом. Недооценивает то, что предложила Венецианская комиссия, пренебрегает решением Суда, который предписал приостановить вырубку леса в Беловежской пуще. И меня не удивляет тот факт, что представители разных государств-членов высказывают обеспокоенность по этому поводу.

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Ведь это не первая такая критика европейских лидеров в отношении Польши. Ранее в очень острой форме высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Прав ли публицист из газеты "Жечпосполита" (Rzeczpospolitа), написавший, что Польша снова остаётся в Европе в одиночестве?

— Да, прав, Польша сейчас действительно осталась сама из-за ошибок, которые совершило правительство "Права и Справедливости" и премьер-министр Беата Шидло. Когда-то поляки мечтали быть в европейском сообществе, а теперь правительство "Права и Справедливости"подвергает сомнению сам факт нашего членства в ЕС, не придерживается европейского права, не воспринимает рекомендации ЕС. Мы сами в этом виноваты и одиноки, но я полагаю, что либо нынешнее правительство начнет действовать рационально, либо всё исправит уже следующее правительство.

Европейская Комиссия отвергла позицию Польши, согласно которой ЕК не имеет права вмешиваться в польскую судебную систему.

— Это нормальный ответ ЕК. Хотя каждая страна имеет свою собственную судебную систему, решения, принимаемые в каждой из стран ЕС, обязательны для исполнения и в других странах. Правильно, что Комиссия обеспокоена происходящим в польской судебной системе, потому что Генеральный прокурор заменил председателей судов на своих людей. Я не удивлена такой позицией Европейской Комиссии. ПиС постоянно бряцает оружием, утверждая, что это наше внутреннее дело, в которое никто не должен вмешиваться. Но если вы являетесь членом какой-либо организации, естественно, что некоторые решения принимается и в этой организации. В конце концов, около 70% законов, обязательных для исполнения в Польше, принимаются в ЕС.

Есть области, в которых ЕС некомпетентен. Например, здравоохранение. Мы видим, что происходит с нашим здравоохранением. Сейчас очень хорошие больницы будут закрыты, потому что они частные и не входят в сеть государственных медицинских учреждений. ЕС не вмешивается в этот вопрос, потому что в этом вопросе у него нет компетенции. Но в тех случаях, когда у него есть компетенция, очевидно, что Европейский Союз должен занять определенную позицию. И очень хорошо, что так происходит, потому что таким образом они пытаются вразумить польское правительство и заставить его одуматься.