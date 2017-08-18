Эксперт: терактами в Испании не получилось никого напугать

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В четверг, 17 августа, произошел теракт в Барселоне. Известно, что в результате было убито 13 человек, еще около ста были ранены. Пострадали граждане не менее 18 государств.

Спустя несколько часов в другом городе Камбрильс была также произведена попытка теракта. Два взрыва произошло в еще одном испанском муниципалитете — Алькантаре.

Испанская полиция считает, что теракт в Барселоне, а также попытка теракта в Камбрильсе и взрывы в Алькантаре связаны между собой. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Свое мнение о терактах в Испании выразила в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Анна Шелест.

Звучало мнение о том, что испанские спецслужбы не доработали. Это единственная причина, почему под удар попала Испания или есть и другие факторы?

— Испания, действительно, достаточно удивительна, потому что если те примеры — Ницца, Лондон, последний год те страны и города, где были определенные сложности между гражданами и между государством, скорее, и исламскими меньшинами, причем не на уровне взаимоотношений, а из-за радикализации определенных групп, из-за беженцев, то есть были определенные проблемы, которыми или занимались, или не занимались. То есть там всегда было это удивительно, но там хотя бы более-менее была понятна цель и задача, почему эти города. Испания как раз здесь стояла достаточно в стороне. Потому что традиционно, если мы вспомним историю Испании за последние тысячу лет, она периодически была то под мавританским правлением, то под христианским. И сейчас как раз пришло время, я только в этом году была в Испании, мы поднимали этот вопрос и коллеги говорят, что если еще десять лет назад Испания пыталась спрятать все в свое мусульманское, мавританское прошлое, то последние пять лет, наоборот, пришло признание, что это часть истории и атмосфера стала лучше в межэтнических, межрелигиозных взаимоотношениях и никто, пожалуй, не ожидал, что именно в Испании со всеми этими процессами может что-то такое стать. Конечно, не можем обвинять испанские спецслужбы без каких-либо доказательств. Хотелось бы услышать их первые заявления, возможно. Давайте не забывать, что все-таки Испания граничит с Северной Африкой ближе всех. То есть она у себя на юге постоянно сталкивается с проблемой мигрантов из Марокко или тех, кто едет через Марокко. Потому что отдельные испанские города находятся физически на территории северной Африки. Поэтому просто так говорить, что испанские службы расслабились, я бы не стала. Потому что они как раз с этим сталкиваются ежедневно. Им ежедневно необходимо, скажем так, поддерживать на юге свою безопасность. Другой вопрос, что такие теракты как наезды их намного сложнее отследить. Это более сложный процесс, чем отслеживание взрывчатки. Потому что здесь вы же не будете проверять каждого человека, который арендует машину или покупает новую машину.

Если речь идет о Камбрильсе, то по данным испанской полиции на тех людях, которые были убиты при попытке совершения наезда на толпу, на них были пояса смертников, то есть взрывчатка. Это могло дать ниточку спецслужбам, чтобы предотвратить подобные вещи?

— Вполне вероятно, но, как видите, не топовый город и в данной ситуации, возможно, и проглядели. Потому что основное внимание, конечно же, куда у нас идет? Барселона, Мадрид — два крупнейших города или какой-то из самых туристических городов, где всегда большое скопление людей. Основной теракт происходил, естественно, в Барселоне, где будет много иностранцев, где будет много людей. То есть где поражение и внимание намного выше. А в небольшом городе, вероятно, что это была такая проба пера посмотреть на реакцию, протестировать, как испанские спецслужбы сработают.

PAU BARRENA / AFP Теракт в Барселоне

Активно на Западе говорили об активизации борьбы с "Исламским государством" на Ближнем Востоке. Все эти усилия не добавляют безопасности в европейских городах?

— К сожалению, это скорее наоборот, уменьшает безопасность по той причине, что если происходят серьезные потери в основном регионе своей дислокации ИГИЛа, соответственно, они будут искать, каким образом компенсировать это. А компенсировать на Ближнем Востоке им сложнее, потому что туда сейчас кинулись как раз все силы. Причем они получают отпор и самих арабских государств тоже, не только американские или какие-нибудь иностранные силы, соответственно, через запугивание. Что такое теракт? Это, в первую очередь, происходит от слова страх. Терактом надо навести страх и просто убить. Убить человека — это не является целью теракта. Цель теракта — это всегда посеять панику и напугать общество. Это естественно, смысл. Очередной теракт на Ближнем Востоке, к сожалению, в наше циничное время покажут по новостям, но вряд ли испугают какого-либо гражданина Испании или Франции, а вот если что-то произойдет на его территории, то это привлечет намного больше внимания. Поэтому тактика террористов в данной ситуации абсолютно понятна и предсказуема, что как только они теряют что-то на Ближнем Востоке, как только они терпят там поражение, они будут искать возможность компенсации. И к сожалению, они не знают других вариантов, кроме как теракт.

Чем больше будут успехи борьбы с террористами на Ближнем Востоке, тем больше вероятность терактов в европейских городах?

— Прямой бы зависимости я бы не делала, потому что все зависит от того, что значит успехи на Ближнем Востоке. Если мы говорим об освобождении одного города —это один тип успеха. Это тот успех, который там, на месте чувствуется, в первую очередь. Если же мы говорим об устранении кого-то из руководства, устранении тех людей, которые известны спецслужбам как готовящие подобные операции, отвечающие за подобные операции, это уже совершенно другой успех, потому что это будет требовать времени, сил, других ресурсов у террористов на восстановление. И это может, наоборот, означать определенную передышку.

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Как общество в странах ЕС отреагирует на такой новый теракт? Политсилы будут использовать тему в предвыборных программах?

— Я бы не сказала, что к этому стали привыкать, но постепенно стали относится иначе. С какой точки зрения? Первые теракты — это была абсолютная паника, непонимание, как такое может произойти на территории их городов, то с каждым следующим терактом я увидела, скорее, наоборот, определенную консолидацию усилий. То есть с каждого города слышно: мы станем сильнее, мы сможем, мы не позволим этому страху появится в наших городах. Вчера вечером я разговаривала с одним из топов, скажем так, в каталонской партии националистической, моей давней коллегой и я услышала как раз наоборот, нотки, что нас не запугаешь, посмотри, как город отреагировал.

Josep LAGO / AFP Теракт в Барселоне

И город, действительно, помогал друг другу. Всю информацию от коллег в Барселоне, которую я получала, была о том, насколько все помогали друг другу. То есть город это сплотило, а не напугало. Возможно, страх придет чуть позже после посттравматического синдрома определенного, но на данный момент тот же эффект, который хотелось бы достичь, вряд ли достигнут. Что будет дальше, это уже другой вопрос. Потому что всегда найдутся политические партии, которые захотят это использовать. Дадут ли им? Почему я начала именно с этих настроений, потому что население не хочет, чтобы теракты использовали. Это, в первую очередь, горе и трагедия. Использовать их в политической борьбе многими может быть воспринято как определенное низкое поведение и партия может получить 1-2% от каких-то ярых националистов, но потерять другой электорат. Поэтому в данной ситуации аккуратно очень только, мне кажется, такие радикально правые националистические партии пока что в Европе использовали все эти ситуации в своей риторике.

Нет ли каких-то негативных настроений в обществе по отношению к мусульманам?

— Мне все-таки кажется, что в Испании есть это понимание разделения определенного исторического воспитанное. Они немного разделяют такие вещи. У них нет таких радикальных антиисламских настроений, как можно встретить в некоторых других странах севернее в Европе. Другой вопрос, не повлечет ли это к отдельным инцидентам, потому что всегда найдется кто-нибудь из граждан, который воспримет это слишком близко к сердцу, не с самой уравновешенной психикой. Может, конечно, нападать на представителей мусульманской общины. То есть от таких инцидентов, к сожалению, мы не можем заречься, потому что всегда может найтись такой человек. Но массовости вряд ли стоит ожидать на сегодня в Испании. Другой вопрос, что не будут другие партии использовать. Мы же знаем, сейчас идет процесс попыток проведения референдума в Каталонии про независимость, большие серьезные проблемы между Каталонией и Мадридом. Соответственно, здесь я уже слышу от некоторых экспертов самое интересное, чаще не испанских, а из других стран, что не будет ли это использовано то, что Испания и ее проблемы несут проблемы для Каталонии и дополнительные аргументы на референдуме. Тут я тоже не стала бы преувеличивать подобные возможности, потому что разделяют все-таки одни проблемы от других.

Ранее в эфире Голоса Столицы политолог Ярослав Макитра заявил, что преступники совершают теракты подручными средствами, потому что от них трудно застраховаться.