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10.08.201715:31
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    Зарубежье

    О чем пишут в мире: обострение США и КНДР, Питт и Джоли могут отменить развод

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    Мировые СМИ пишут об угрозах со стороны КНДР и неразберихе в администрации президента США, анализируют атаку на военнослужащих во Франции, следят за обысками в доме Пола Манафорта и допускают, что Анджелина Джоли и Брэд Питт могут отменить развод.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    РИА Новости Украина

    Угрозы со стороны КНДР, неразбериха в администрации США

    Внимание зарубежных изданий в четверг по-прежнему приковано к ситуации на Корейском полуострове и возросшей напряженности между США и КНДР.

    Как отмечает газета Financial Times, новые заявления Северной Кореи о готовности осуществить пуск четырех баллистических ракет в сторону острова Гуам, где находятся американские военные базы, "обостряют напряженность, которую госсекретарь США (Рекс Тиллерсон) пытался ослабить". Впрочем, заявления самого госсекретаря, как отмечают американские СМИ, идут вразрез с риторикой президента Дональда Трампа, пригрозившего КНДР "огнем и яростью" в случае угрозы для США.

    Дональд Трамп на встрече с китайской делегацией. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
    США уже готовят санкции против Китая из-за КНДР

    Как отмечают американские СМИ, это можно считать еще одним "признаком глубоких разногласий администрации".

    "Ни Тиллерсон, ни Мэттис (министр обороны США) не просматривали заранее заявления-угрозы со стороны Трампа. Несоответствие в их собственных последующих заявлениях отражает борьбу внутри администрации Трампа", — считает New York Times.

    Газета Washington Post на фоне обострения ситуации вспоминает, что в последний раз США и КНДР были "на грани войны" в 1994 году, когда после "серии провокаций и эскалаций" было опубликовано рамочное соглашение двух стран по решению ядерной проблемы и урегулированию двусторонних отношений.

    Британская газета Guardian рассматривает семь возможных сценариев дальнейшего развития событий, среди которых "принудительное сдерживание", "увеличение экономического давления", и "возврат к формальным переговорам".

    Атака на военнослужащих во Франции

    Европейские СМИ обратили внимание на инцидент в пригороде Парижа Леваллуа-Перре.

    Как отмечает газета Monde, утром в среду мужчина на автомобиле "внезапно" наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle, выходивших из казармы. По данным издания, водитель специально ускорился, чтобы затронуть как можно больше человек. В результате происшествия ранения получили шесть военнослужащих. Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого в совершении наезда.

    По данным газеты Figaro, им оказался 37-летний выходец из Алжира Аму Б. (Hamou B.), ранее не известный спецслужбам и не представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности.

    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    REUTERS Benoit Tessier
    Под Парижем грузовик протаранил группу военных

    Как отмечает газета Wall Street Journal, это последний из серии инцидентов, затронувших Францию. В ноябре 2015 года в результате нападения террористической организации "Исламское государство" в Париже погибли 130 человек, 86 скончались в результате наезда грузовика в Ницце в июле 2016 года, напоминает издание.

    Обыск ФБР в доме бывшего менеджера кампании Трампа

    Большинство американских СМИ в четверг пишут о проведении обысков ФБР в доме Пола Манафорта, бывшего менеджера предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа.

    Как отмечает газета Washington Post, сотрудники ФБР прибыли в дом Манафорта в Виргинии рано утром и изъяли документы и другие материалы, связанные с расследованием "вмешательства РФ" в выборы президента 2016 года.

    "Обыск, который начался без предупреждения 26 июля, показывает новый энергичный подход спецпрокурора по расследованию Роберта Мюллера и его команды по работе с ключевой персоной в расследовании", — отмечает издание.

    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Корнейчук: Трамп максимально ослабляет Порошенко

    Смотрите также: Как у Трампа: надувной цыпленок с прической президента у Белого дома

    По данным New York Times, сотрудники ФБР привели в исполнение ордер на обыск, главной целью которого были "данные о банковских зарубежных операциях" и "налоговые документы". Как полагает издание, обыски показывают, что в ближайшие несколько месяцев следователи могут начать применять "широкий спектр подобных мер, включая допросы и повестки".

    Россия неоднократно опровергала обвинения во "вмешательстве в выборы", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.

    Питт и Джоли могут отменить развод

    Развлекательная зарубежная пресса пишет, что одна из самых известных пар современности – американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джолимогут отозвать свое заявление о разводе и сойтись вновь.

    Джоли раскрыли детали развода с Питтом
    BBC Hindi, youtube
    Джоли раскрыла детали развода с Питтом

    "Анджелина Джоли отзывает развод после того, как Брэд Питт бросил пить, чтобы вернуть ее", — пишет британский таблоид Sun.

    По данным журнала журнал US Weekly, который ссылается на близкие к паре источники, на потепление отношений особенно благотворно повлиял отказ Питта от употребления спиртного. По мнению друзей, приостановка бракоразводного процесса может означать, что пара может сделать следующий шаг и снова начать жить вместе.

    "Я не удивлюсь, если они заявят об отмене развода и попытаются все наладить", — приводит журнал слова одного из общих знакомых Питта и Джоли.

    В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами".

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