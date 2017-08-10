О чем пишут в мире: обострение США и КНДР, Питт и Джоли могут отменить развод

РИА Новости Украина

Угрозы со стороны КНДР, неразбериха в администрации США

Внимание зарубежных изданий в четверг по-прежнему приковано к ситуации на Корейском полуострове и возросшей напряженности между США и КНДР.

Как отмечает газета Financial Times, новые заявления Северной Кореи о готовности осуществить пуск четырех баллистических ракет в сторону острова Гуам, где находятся американские военные базы, "обостряют напряженность, которую госсекретарь США (Рекс Тиллерсон) пытался ослабить". Впрочем, заявления самого госсекретаря, как отмечают американские СМИ, идут вразрез с риторикой президента Дональда Трампа, пригрозившего КНДР "огнем и яростью" в случае угрозы для США.

Как отмечают американские СМИ, это можно считать еще одним "признаком глубоких разногласий администрации".

"Ни Тиллерсон, ни Мэттис (министр обороны США) не просматривали заранее заявления-угрозы со стороны Трампа. Несоответствие в их собственных последующих заявлениях отражает борьбу внутри администрации Трампа", — считает New York Times.

Газета Washington Post на фоне обострения ситуации вспоминает, что в последний раз США и КНДР были "на грани войны" в 1994 году, когда после "серии провокаций и эскалаций" было опубликовано рамочное соглашение двух стран по решению ядерной проблемы и урегулированию двусторонних отношений.

Британская газета Guardian рассматривает семь возможных сценариев дальнейшего развития событий, среди которых "принудительное сдерживание", "увеличение экономического давления", и "возврат к формальным переговорам".

Атака на военнослужащих во Франции

Европейские СМИ обратили внимание на инцидент в пригороде Парижа Леваллуа-Перре.

Как отмечает газета Monde, утром в среду мужчина на автомобиле "внезапно" наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle, выходивших из казармы. По данным издания, водитель специально ускорился, чтобы затронуть как можно больше человек. В результате происшествия ранения получили шесть военнослужащих. Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого в совершении наезда.

По данным газеты Figaro, им оказался 37-летний выходец из Алжира Аму Б. (Hamou B.), ранее не известный спецслужбам и не представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности.

Как отмечает газета Wall Street Journal, это последний из серии инцидентов, затронувших Францию. В ноябре 2015 года в результате нападения террористической организации "Исламское государство" в Париже погибли 130 человек, 86 скончались в результате наезда грузовика в Ницце в июле 2016 года, напоминает издание.

Обыск ФБР в доме бывшего менеджера кампании Трампа

Большинство американских СМИ в четверг пишут о проведении обысков ФБР в доме Пола Манафорта, бывшего менеджера предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа.

Как отмечает газета Washington Post, сотрудники ФБР прибыли в дом Манафорта в Виргинии рано утром и изъяли документы и другие материалы, связанные с расследованием "вмешательства РФ" в выборы президента 2016 года.

"Обыск, который начался без предупреждения 26 июля, показывает новый энергичный подход спецпрокурора по расследованию Роберта Мюллера и его команды по работе с ключевой персоной в расследовании", — отмечает издание.

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По данным New York Times, сотрудники ФБР привели в исполнение ордер на обыск, главной целью которого были "данные о банковских зарубежных операциях" и "налоговые документы". Как полагает издание, обыски показывают, что в ближайшие несколько месяцев следователи могут начать применять "широкий спектр подобных мер, включая допросы и повестки".

Россия неоднократно опровергала обвинения во "вмешательстве в выборы", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.

Питт и Джоли могут отменить развод

Развлекательная зарубежная пресса пишет, что одна из самых известных пар современности – американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли – могут отозвать свое заявление о разводе и сойтись вновь.

"Анджелина Джоли отзывает развод после того, как Брэд Питт бросил пить, чтобы вернуть ее", — пишет британский таблоид Sun.

По данным журнала журнал US Weekly, который ссылается на близкие к паре источники, на потепление отношений особенно благотворно повлиял отказ Питта от употребления спиртного. По мнению друзей, приостановка бракоразводного процесса может означать, что пара может сделать следующий шаг и снова начать жить вместе.

"Я не удивлюсь, если они заявят об отмене развода и попытаются все наладить", — приводит журнал слова одного из общих знакомых Питта и Джоли.

В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами".