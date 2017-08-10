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    В мире

    Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным площадкам КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (479)

    (обновлено: )10110
    По данным источников, ключевым моментом в плане значится атака с применением стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с базы "Андерсен" на острове Гуам.
    Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer
    wikipedia

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Министерство обороны США подготовило план превентивного удара по площадкам, с которых совершаются ракетные пуски в КНДР, на случай, если американский президент Дональд Трамп издаст соответствующий указ, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в вооруженных силах.

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
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    Ключевым моментом в плане, по данным источников, значится атака с применением стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с базы "Андерсен" на острове Гуам. Ее целью, как отмечают собеседники телеканала, могут стать около двух десятков площадок для ракетных пусков, для испытаний и объектов технического обеспечения.

    Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

    На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

    В июле стратегические бомбардировщики США вместе с самолетами Южной Кореи и Японии провели полеты у границ КНДР в ответ на последние ракетные испытания Пхеньяна. На видеокадрах, размещенных пресс-службой ВВС Тихоокеанского командования США, видно, как один из самолетов сбрасывает учебный боеприпас. Где именно проходил полет не уточняется, но телеканал Fox News сообщает, что он проводился рядом с демилитаризованной зоной, которая разделяет Южную Корею и КНДР.

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    Самолет B-1B Lancer — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести до 56 тонн ракет и бомб. Самолет был разработан для маловысотного прорыва ПВО посредством полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности, что отличает его от бомбардировщика B-52, который может нести ядерное оружие.

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