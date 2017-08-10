Корнейчук: Трамп максимально ослабляет Порошенко

NICHOLAS KAMM / AFP

РИА Новости Украина

Власти Соединенных Штатов не доверяют президенту Петру Порошенко, поэтому продолжают методично наматывать вокруг его шеи "антикоррупционную удавку", которую можно в любой момент окончательно затянуть, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Затянут же ее, уверен эксперт, "если Банковая попытается "кинуть" Трампа с выполнением минских соглашений".

"Ключевую роль в "принуждении к послушанию" играет НАБУ, которое начало активно расследовать схемы, кормящие эту власть. С одной стороны, начали рыть под "Роттердам+", где в долях с Ахметовым плотно сидит Банковая. А еще любопытнее тот факт, что американцы через НАБУ теперь собрались навести шороху в "Центрэнерго", кормушке Банковой с 2014 года", – сообщил аналитик.

Именно эта компания, разъясняет Корнейчук, сейчас закупает американский уголь, "а значит: в Вашингтоне дают сигнал Порошенко, что на "угле Трампа" украсть денег не получится, поскольку республиканцам не нужны скандалы. А это еще "минус" потенциальные миллионы долларов, которые могли бы зайти в карман Банковой".

С другой стороны, во вторник был арестован ряд чиновников Госпогранслужбы за хищение на проекте "Стена", продолжает эксперт.

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"Самое интересно, что деньги воровали там "под крышей" Авакова-Турчинова. Причем — выделялось не так и много. А теперь контоль "за распилом" денег на "Стену" перешел Банковой (после замены главы Госпогранслужбы). И там уже потирали руки в надежде "освоить" 500 млн до конца года. А тут с обысками НАБУ. То есть — сигнал от американцев, что за коррупционной "Стеной" теперь пристально следят. И стало на Банковой грустно", – подчеркнул аналитик.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрия Корнейчука о Порошенко и Трампе

Таким образом, Трамп максимально ослабляет Порошенко, добавил Корнейчук.

"Поскольку в Украине сильный только тот президент, который единолично держит все коррупционные потоки. Не боясь никаких правоохранительных органов. И используя коррупционные деньги для победы на выборах. И именно вот эту "силу Порошенко" методично разрушают американцы, чтобы сделать его еще более послушным. А в перспективе — и не позволить стать президентом в 2019-м…" – подытожил политический эксперт.